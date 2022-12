¿Qué tanto debe Ciro Gómez que anda con carro blindado?: Alfredo Jalife-Rahme

El escritor Alfredo Jalife-Rahme criticó que Ciro Gómez Leyva cuente con un carro blindado, aludió que puede tener ajuste de cuentas con la mafia criminal o pertenecer a una.

En otro mensaje, Jalife Rahme mencionó que definiría lo que se conoce como "narcoperiodista", haciendo alusión al líder de opinión: "comunicador vinculado a los carteles con su carro blindado y un séquito de guaruras y quien, además, posee casas de seguridad de políticos del más alto nivel en colonias fifi donde se refugia cuando es perseguido", describió.

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció que la noche del 15 de diciembre dos motociclistas atentaron contra su vida, no obstante, pudo salir ileso del ataque gracias a que su camioneta estaba blindada.

Según narra en su cuenta de Twitter, fue alrededor de las 11:10 pm cuando, a 200 metros de su casa, dos personas en una motocicleta le dispararon "al parecer con la clara intención de matarme".

Agregó que lo salvó el blindaje de la camioneta que manejaba y que ya había enterado del asunto a las autoridades.

Luego del hecho la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que ya se encontraban en contacto con él y le están brindando protección por medio de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Y detalló que ya están iniciando las investigaciones con cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, además dio su solidaridad y apoyo ante este hecho.

