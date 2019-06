Desata quejas reducido acceso a sociedad civil en Asamblea de la OEA

Agencia

CUIDAD DE MÉXICO.- Una serie de quejas y denuncias se desataron por parte de integrantes de varias organizaciones de la sociedad civil que acudieron a la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebra en Medellín, Colombia, ya que les negaron el ingreso a una plenaria este jueves 27 de junio.

De acuerdo con Carolina Solano Gutiérrez, coordinadora de litigio internacional en la Comisión Colombiana de Juristas, cuando llegaron en la mañana al sitio previsto para ingresar a la sesión plenaria les dijeron que solo había 24 sillas dispuestas para organismos civiles, pese a que eran al menos 800 personas.



“Luego nos pidieron que nos organizáramos en grupos por temas afines significativos. Así, los 800 inscritos formamos 38 grupos", detalló.

Hace una semana, continuó, mandaron las reglas de funcionamiento y dijeron que a la sesión plenaria podíamos entrar todos los acreditados, mientras que a la comisión general sólo un representante de cada grupo conformado, es decir, 38 personas.

Cuando llegaron a la sesión plenaria, sólo lograron que les aumentaran algunas sillas disponibles y los demás, tras alzar su voz de molestia, tuvieron que desplazarse hacia otro espacio en el centro de eventos.

“En el lugar nos dijeron que sólo recibirían personas hasta que se llenara el espacio y que en un salón adjunto había transmisión, donde la podíamos ver, pero el salón no era adjunto, quedaba lejos, era lo mismo ver la transmisión desde nuestra oficina o celular”, manifestó Solano.

Representantes de México que acudieron a la 49 Asamblea General de la OEA. (Foto: Cortesía)

Por su parte, Catherine Pognat, jefe de sección de relaciones con la sociedad civil de la OEA, explicó que el escenario estaba completamente lleno y que por razones de seguridad no se permitía el ingreso de más personas.

“¿Quién hace una fiesta para mil y alquila un salón para diez?”, se preguntaba una mujer argentina miembro de una organización civil.

“Fuimos invitados de confite” agregó. Al de ella, se sumaron los reclamos de ciudadanos de Perú, Bolivia, Nicaragua, México y Brasil, entre otros países, quienes, bajo el intenso calor de Medellín, destacaron que el alto costo de sus viajes no sirvió de mucho.

“No vine a Colombia para ver en una pantalla la discusión. Para eso me hubiera quedado en casa. No tiene sentido. Es una ofensa. La respuesta de que no hay espacio no nos satisface”, detalló un hombre peruano.