"Queremos respirar"; Antivacunas protestan contra dosis COVID

MÉXICO.- Un pequeño grupo de personas a quienes se les identifica como "antivacunas" contra el COVID-19 se manifestaron la mañana de este domingo en las principales calles del Centro Histórico de Querétaro.

#Entérate 🚨| Un grupo de personas se manifiesta contra el uso de cubrebocas y las vacunas en calles del Centro Histórico de Querétaro pic.twitter.com/qu6c9GBZYd — Diario de Querétaro (@DiarioQro) August 29, 2021

Los manifestantes, quienes dicen estar integrados a una organización denominada "Mexicanos por la Verdad", con pancartas en mano y gritos, le exigieron a la autoridad que deje de obligar a la ciudadanía a usar el cubrebocas: "No a la imposición de las vacunas ni cubrebocas".

Protestan en Querétaro contra vacunas antiCovid-19 y uso de cubrebocas #Video: Fernando Camacho / Cortesía pic.twitter.com/kqO7MwVFqe — El Universal (@El_Universal_Mx) August 29, 2021

El jardín Zenea fue el punto final de la marcha en donde dijeron, "Queremos respirar", "Queremos libertad", "A los niños no se toca", "Las vacunas causan muerte", "No a los encierros", "no a los toques de queda", No al pasaporte sanitario".

