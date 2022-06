"Llegó la quinta ola del coronavirus a México", señala la Gaceta de la UNAM al explicar la tendencia al alza de los casos de Covid-19 o coronavirus.

En la publicación de la Universidad se destaca que el acumulado hasta el momento es de cinco millones 707 mil 427 contagios desde el primer caso en febrero de 2020, y 325 mil 42 muertes desde el primer deceso el 19 de marzo de 2020.

Y que los estados en los que hay más casos activos son:

- Baja California Sur

- Sinaloa

- Ciudad de México

- Estado de México

- Nuevo León

- Guanajuato

- Jalisco

- Tabasco

- San Luis Potosí

- Veracruz

- Puebla

- Sonora

¿Se hizo algo mal?

Según el doctor Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM considera que " no es que hayamos hecho nada mal, sino que las variantes han impulsado las distintas olas de la pandemia " , pues en todo el mundo, "cuando una subvariante escapa a la inmunidad, sustituye a las anteriores, y aunque es verdad que si se tienen precauciones como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas puede haber un menor impacto, el fenómeno ocurrirá de cualquier forma" .

Macías dijo a Gaceta UNAM que "a México no habían entrado algunas subvariantes de ómicron, y esto es lo que está impulsando la quinta ola, particularmente las subvariantes BA12-1 y la BA4BA5, las cuales se han presentado sobretodo en personas que no se encuentran vacunadas" .

Quien fue zar contra la influenza AH1N1 durante la pandemia de 2009 recordó que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no tener enfermedad grave y no morir.

"Si bien el padecimiento le puede dar a cualquier persona, sobre todo a quienes tienen mucha movilidad y están en tumultos de personas sin cubrebocas, el riesgo de complicación se relaciona con las condiciones inherentes a ella y a las condiciones de vacunación o de no vacunación" , dijo.

