Peligra el Mundial para Rafa Márquez: le revocan amparo

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que en enero el futbolista Rafael Márquez ganara un amparo a la Procuraduría General de la República (PGR), un tribunal federal concluyó definitivamente que el aseguramiento de sus cuentas y bienes fue legal, por lo que el defensa mexicano vuelve a estar en miras por las autoridades.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó el amparo que en enero liberaba de cualquier responsabilidad delictuosa a la clínica Pro Sport & Health, porque una jueza argumentó que la PGR no presentó las pruebas suficientes para vincular a Márquez con el narcotraficante Raúl Flores Hernández “El tío”, informa el portal SDP Noticias.

Registros oficiales indican que el fallo contra Pro Sport & Health fue votado el 15 de marzo por la mayoría de los magistrados, quienes rechazaron un proyecto que confirmaba el amparo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los argumentos del porqué se revocó el amparo, ya que aún no se ha redactado la versión final de la sentencia y no ha sido notificada oficialmente.

Se prevé que el aseguramiento de la empresa Grupo Terapéutico Hormaral, también haya sido legal, ya que el pasado 8 de marzo la revisión fue turnada de la PGR al Sexto Tribunal Colegiado, indicó Reforma.

En agosto de 2017 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al “Kaiser” con el narcotraficante “El tío”, ya que presuntamente habría sido su prestanombres y estuvo involucrado en lavado de dinero.

Si el defensa del Atlas no se libra de esta problemática, no podrá ser convocado para el Mundial de Rusia 2018.

Recientemente Juan Carlos Osorio, comentó que le gustaría tener a Márquez en la cancha o como parte de su cuerpo técnico.

"Sinceramente, y se lo expresé a ¿ Márquez, espero que, por el bien de todos, el de él, de su familia, del fútbol mexicano, que esté en posibilidades de resolver su problema lo más pronto posible. En caso de solucionar su situación, sería muy importante tenerlo con nosotros”, dijo.