Querían acabar con las ratas y su hijo comió las frituras envenenadas

San Martín Texmelucan, Puebla.- Un menor murió tras haber comido frituras que tenían veneno. El trágico hecho se registró el fin de semana pasado, luego de que el niño comiera por error unas papas con veneno para ratas que su padre había espolvoreado por todo el patio de su casa para matarlas.

Sin embargo, nunca pensó que a quien terminaría quitándole la vida fuera la de su hijo. De acuerdo con El Sol de Puebla, el padre del pequeño de 18 meses de nacido compró las frituras y las arrojó por todo su patio con el objetivo de terminar con una plaga de ratas que estaban invadiendo su casa.

Fue en un descuido que el menor salió al patio y al ver el producto se lo comió. Al darse cuenta los padres lo trasladaron de inmediato a un hospital particular de la ciudad de San Martín Texmelucan, en donde ya no pudieron hacer nada por el menor pues a los minutos ya no presentaba signos vitales.