Alianza del PRD con el PAN causa 'lluvia' de renuncias

Ciudad de México.- Raúl Morón Orozco, senador de la República, confirmó este lunes su renuncia al Partido de la Revolución Democrática, el fundador del partido del PRD respalda a Andrés Manuel López Obrador, se va del sol azteca con al menos 50 líderes regionales.

"Los dirigentes actuales del Partido de la Revolución Democrática han determinado una coalición, un frente electoral primero, ahora una alianza electoral que en absoluto representa las aspiraciones fundacionales de la izquierda en México, las aspiraciones del Partido de la Revolución Democrática”, afirmó el senador, según informa el portal Excélsior.

Morón Orozco, quien fue presidente estatal del PRD, diputado local y ahora integrante de la Cámara Alta por ese partido, dice no estar de acuerdo en apoyar a Ricardo Anaya Cortés, a quien considera virtual candidato de la coalición Por México al Frente.

"Ricardo Anaya es el candidato del Frente y los que hemos reivindicado siempre es la lucha por la democracia, por la justicia social en este país, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia nos sentimos representados por Ricardo Anaya que fue presidente de Acción Nacional y ahora candidato de este Frente”, manifestó.

El también ex dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, expresó su respaldo sin restricciones y de todos con quienes se van con él del PRD, a los candidatos postulados por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Junto con Raúl Morón, renuncian del PRD el síndico de Uruapan, Ignacio Campos Equihua; la ex secretaria de Educación en Michoacán, Aída Sagrero Hernández; ex diputados locales, ex alcaldes y ex candidatos a diferentes cargos de elección popular. Todos ellos, miembros de la Alianza Por la Unidad Democrática, una corriente política que hasta este lunes pertenecía al PRD y ahora trabajará electoralmente para Morena.