Reabren la Línea 12 del Metro: Nostalgia y temor a casi tres años del colapso

El tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro, donde el 3 de mayo de 2021 se registró el colapso, volvió a ser recorrido por vecinos de Tláhuac, quienes ayer abordaron los primeros convoyes entre nerviosismo y expectativa.

"La verdad si se siente un poco de miedo, tener la nostalgia de lo que pasó y de la gente que, pues el Gobierno no ayudó y que aún siguen las cosas sin arreglarse" , reconoció Érika, quien al atravesar sobre el tramo siniestrado se aferraba al brazo de su madre.

Desde el mediodía, las seis estaciones que permanecían cerradas tras el siniestro, el cual dejó 26 personas muertas y más de 100 lesionadas, comenzaron a operar tras un evento protocolario por parte de las autoridades.

"Si algo recuerdo, son esos ruidos espantosos que hasta te despertaban antes de llegar a Zapotitlán; uno pensaría que iban a arreglarlos, pero veo que sigue pasando" , apuntó Carolina Pimentel, vecina de San Lorenzo, quien desde hace más de dos años no se subía a un vagón del Metro. "Regresamos, porque ya no merecemos pasar más de dos horas parados en el tránsito, porque estamos hartos del caos de Avenida Tláhuac y porque queremos el privilegio de llegar rápido a nuestros destinos; más que miedo, tenemos incertidumbre" , aseguró Yolanda Lezama, vecina de la Colonia Nopalera.

▶️¿Qué es el sistema integrado en el trasporte de la CdMx? @ClaraBrugadaM celebra la reapertura de la Línea 12 del Metro, el cual ya podrá dar servicio desde Mixcoac hasta Tláhuac pic.twitter.com/Fc16ly6gk0 — Publimetro México 🌐 📰🏟️🔭🧪🎨💸 (@PublimetroMX) January 31, 2024

Brenda fue otra de las usuarias que ayer recorrió el tramo donde se registró el siniestro. Aunque afirmó sentirse contenta, el viaje le causó nerviosismo.

"Me siento emocionada y un poco desconfiada, porque todavía no sé si es muy seguro, pero espero que sí, porque en verdad es una gran ayuda que abran" , dijo.

El que las estaciones de la Línea Dorada comenzaran a operar más de seis horas después que el resto del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro causó cierta confusión.

"Como habíamos escuchado que hoy iban a abrir, pensamos que ya estaría listo desde temprano, pero cuando llegamos, estaba cerrado y los policías no nos decían nada" , reclamó César Villeda, quien terminó yendo a trabajar en las unidades de RTP.

Alrededor de las 11:00 horas, autoridades capitalinas llevaron a cabo un evento protocolario en la estación Tláhuac, en el cual, sin embargo, no se rindió ningún homenaje a las víctimas del colapso, aunque sí se presumió el reforzamiento del tramo elevado, con el que, se aseguró, no volvería a ocurrir un siniestro similar.

La justicia, un pendiente constante

Víctimas del colapso cuestionaron que aún no haya sido sentenciado ni un solo responsable por los hechos. Actualmente, hay 14 víctimas que mantienen un litigio con el objetivo de reclamar justicia y medidas de reparación integral.

Teófilo Benítez, asesor legal de los afectados, señaló que personajes como Florencia Serranía, quien era directora del Metro al momento de los hechos, fueron protegidos por las autoridades.

"A pesar de que el dictamen de una empresa internacional como DNV demostró que había responsabilidad en funcionarios que tenían a su cargo el mantenimiento, sobre ellos cayó el velo de la protección y la impunidad" , acusó.

Aunque hay 10 ex servidores públicos imputados, entre ellos el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena, el juicio oral no ha iniciado, debido a que se presentaron una serie de amparos, y tampoco se ha establecido una fecha para que empiece.

"A dos años y ocho meses del desplome, el proceso judicial para hacer justicia a las víctimas sigue detenido, con un dictamen de la Fiscalía a modo, encaminado al terreno de la impunidad" , criticó el litigante.

¿Qué pasó la noche del tres de mayo?

De acuerdo con la investigación publicada el 3 de junio del 2022 realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la noche del tres de mayo un vagón del metro circulaba en el viaducto elevado de la Línea 12 cuando cayó al vacío tras una falla en la estructura de la vía.

"El colapso fue fundamentalmente originado por los errores en su construcción, mismos que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del colapso" , detalló el portavoz de la FGJ, Ulises Lara López.

Asimismo, resaltó que hubo una falla grave en la cadencia, como la mala ubicación y la mala soldadura de los pernos que sujetaban la estructura de acero con la plancha de concreto en la que descansaban las vías.

Tras este desafortunado suceso, las investigaciones del caso no quedan del todo claras y tampoco hay responsables señalados.

En la carpeta de investigación a la que obtuvo acceso el medio citado, se menciona que las fallas que tuvo la línea 12 pudieron ser atendidas cuando este todavía se encontraba en construcción.

Mientras que el peritaje de la empresa noruega, Det Norske Veritas (DNV) acusó que una de las fallas de la construcción fue no respetar el diseño original.

A su vez, un equipo supervisor señaló que algunos de los materiales no cumplían con “el estándar de comparación” .

Con información de Reforma.