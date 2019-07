Rechaza juez citar a EPN y Videgaray por corrupción en Pemex

Abel Barajas

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Una juez federal rechazó citar a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como a otros siete ex funcionarios por el caso de la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, por el cual está prófugo Emilio Lozoya.

Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México desestimó por improcedente el ofrecimiento que hizo la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para interrogar al ex Mandatario y los otros ex servidores públicos.

Lozoya pidió la semana pasada estos interrogatorios dentro del amparo que solicitó contra la primera orden de aprehensión que se libró en su contra por lavado de dinero, con el fin de que quedara en claro las responsabilidades de casa uno de los funcionarios que intervino en el proceso de compra de Agronitrogenados, planté que la empresa Altos Hornos de México vendió en 273 millones de dólares.

Sin embargo, la juez Ortega Tlapa, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal, desestimó requerir los testimonios con el argumento de que no podría entrar al análisis de las pruebas ofrecidas por Lozoya si antes no fueron ofrecidas y analizadas por un juez de control federal, en este caso el que libró la orden de captura el pasado 25 de mayo.

Además de los ya mencionados, el ex director de Pemex también pidió otros siete testimonios, incluidos los de Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Hacienda, y Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad.

También los de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional, subsidiaria de la empresa productiva del Estado, y Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de Pemex y Pemex Fertilizantes.