Rechazan ratificación de Ernestina Godoy: se va de la FGJ de CDMX

En una decisión contundente con 41 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Este lunes, el Congreso de la Ciudad de México puso a consideración, durante un periodo extraordinario, el dictamen que pretendía ratificar a Ernestina Godoy.

Se trata de un procedimiento que se comenzó a realizar desde febrero del 2024 con una reforma a la Ley Orgánica para desahogar con mayor fluidez la ratificación, modificación conocida como Ley Godoy.

Con esta votación en el Congreso de la Ciudad de México, Ernestina Godoy se despide mañana, martes 09 de enero, de su asiento en la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, dando paso a un nuevo fiscal interino hasta que se defina un nuevo titular.

A través de fotografías difundidas en la red social X (antes Twitter), se observa que las priistas Wesly Jiménez y Mónica Fernández, votaron a favor del dictamen.

Tras darse a conocer el rechazo a Godoy, Marko Cortés, presidente del PAN, publicó en la misma plataforma que al fin se dijo ‘NO a la fiscal carnala que no da resultados a la gente’.

Además, recalcó que ya se siente ‘el cambio para la CDMX’.

Quien hasta el momento no ha publicado nada al respecto en redes sociales sobre el resultado, es Ernestina Godoy.

Finalmente se dijo NO a la ratificación de @ErnestinaGodoy_. NO a la fiscal carnala que no da resultados a la gente, NO a una fiscalía persecutora de opositores, a modo y sometida al presidente.



