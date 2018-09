Yeidckol Polevnsky ‘saca la amarilla’ a Cuauhtémoc Blanco

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, arremetió contra el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por no haber incluido en su equipo de gobierno al ex senador Rabindranath Salazar.

"Yo hubiera esperado del futbolista que le hubiera dicho a Rabin: 'aquí está el estado qué quieres. Sé el secretario de Gobierno, ten la mitad de los cargos. La mitad para Morena, la otra para nosotros, y gobernamos de forma conjunta, tristemente esto no ha sucedido'", expresó.

También te puede interesar: Urge gabinete de Cuauhtémoc Blanco para entrega de recepción

En una reunión privada con diputados locales de Morena, PES y PT, en el auditorio de la Cámara de Diputados, Yeidckol afirmó que el particular de Blanco, José Manuel Sáenz, ha convocado a los diputados de Morena a nombre del gobernador para "jalarlos y se vayan con él", y aseguró "eso no se debe hacer entre nosotros, no entre la coalición, hay que respetarnos e irnos de forma conjunta".

"Nos ha ido quitando, el 'españolete' éste, nos ha ido quitando a nuestros diputados, estoy absolutamente molesta con el futbolista, además hizo campaña solamente poniendo sus logos, se los comenté a los del PT, porque su diputada Valentina sale a decir idioteces porque las declara, y lo comento aquí porque son mis compañeros y nos quejamos de lo mismo", agregó.

Polevnsky explicó tener el respaldo absoluto del presidente del PES, Hugo Eric Flores, quien se salió del acto para sostener un encuentro con Cuauhtémoc Blanco.

"Porque él ha padecido lo mismo, él es muy correcto, y está pasando aceite por estos comportamientos, se va reunir con él [Blanco] y lleva este mensaje que estoy compartiendo con ustedes, que nobleza obliga y no ha mostrado ninguna nobleza", agregó.

La líder nacional de Morena insistió en que no hay nobleza de parte del ex futbolista.