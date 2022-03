Recomendaciones para ahorrar el agua en temporada de calor

Ante la temporada de calor la exhortó a los mexiquenses a llevar a cabo acciones sencillas y accesibles para promover en sus hogares el uso responsable del agua potable durante esta temporada.

Todos los días los mexiquenses deben eficientar y ahorrar el recurso natural en las labores diarias de aseo personal, limpieza del hogar y preparación de alimentos.

Entre ellos destaca la revisión periódica de las instalaciones hidráulicas de las casas, con la finalidad de detectar fugas y repararlas; además, si se observa un desperfecto en las instalaciones públicas, se recomienda reportarlas a las autoridades municipales correspondientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que en los cuartos de baño se consumen dos terceras partes del recurso hídrico de una casa, ante ello, es necesario el uso de regaderas y llaves ahorradoras, además se puede evitar el desperdicio de 15 litros de agua si se utiliza un vaso durante el cepillado de dientes. A continuación te dejamos algunos consejos por parte de Conagua para ahorrar agua.

No abuses de los productos de limpieza. Mejor utiliza sólo una cubeta de agua, franela y escoba cuando limpies pisos, paredes y vidrios.

Al bañarte coloca una cubeta para recoger el agua fría mientras sale la caliente; puedes usarla para limpiar la casa, el coche o regar las plantas.

No más de 5 minutos; toma duchas breves y cierra la llave mientras te enjabonas o aplicas champú.

¡En la regadera no! No te rasures ni cepilles los dientes en la regadera, para eso no es necesario remojar todo el cuerpo.