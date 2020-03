Recomiendan el consumo local como medida emergente ante pandemia por coronavirus

MÉXICO.- La cuarentena recomendada por las autoridades sanitarias como medida para evitar la proliferación de la pandemia por coronavirus, derivará sin duda en un reto económico para gran parte de la población. En donde sin duda el área con más repercusiones será la de los negocios locales. Como si se tratara de una ecuación en donde si no hay ventas, no hay ganancias y por ende no hay sueldos, por mencionar algunos puntos del ciclo comercial.

En una entrevista recabada por el noticiero El Sol de Puebla, Miguel Ángel Corona Jiménez, académico en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana (IBERO) recomienda activar la economía local comprando lo que define como “lo nuestro”.

Corona Jiménez indicó que por un lado se le ha pedido a la población respetar la cuarentena en la que se exhorta a las personas a resguardarse en sus hogares, pero por otro, también se alienta el consumo local para reactivar la economía. Ante este panorama y en búsqueda de un sano equilibrio entre ambas necesidades, el catedrático propone cuatro acciones:

Comprar lo necesario para no generar desabasto artificial. Realizar las compras en una sola exhibición para no salir más de lo necesario. Consumir en los negocios más cercanos, pues, además de que activa la economía “del barrio”, representa una zona de menos aglomeración. De vivir en la lejanía, optar por compras en línea, pues ayuda a generar empleos en empresas de distribución de productos.

Comprar en la cercanía, es comprar lo nuestro ante pandemia por Covid-19

El catedrático de la IBERO aseveró que “comprar en la cercanía, es comprar lo nuestro”, por tal razón dijo que es importante ayudar a las personas que no pueden trabajar desde casa activando la economía del micro y pequeño empresario, contribuye a la manutención de negocios y empleos de las personas que están a nuestro alrededor.

Miguel Ángel Corona Jiménez, reconoció que “las afectaciones son para todos, tanto para la economía formal como la informal. La primera incluye a las pequeñas y medianas empresas, mientras que, en la segunda, son mayoritariamente empresas pequeñas”.

Los riesgos para las personas ubicadas en el sector informal se traducen principalmente en la incertidumbre, misma que se potencia con la falta de oportunidades de trabajo durante las fechas de guarda. Además, al no contar con seguridad social o salario base, estas personas se ven obligadas a salir a cubrir el salario del día y atenerse a los riesgos sanitarios que esto supone.