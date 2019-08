Recomiendan revisar cuentas tras fallo del sábado; podría haber cargos indebidos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de las fallas del pasado sábado en los sistemas transacciones electrónicas Prosa, que impidieron que los clientes pudieran realizar operaciones con tarjetas de crédito y débito de algunas instituciones financieras, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó a la población revisar sus estados de cuenta para verificar que no haya cargos indebidos.

La dependencia destacó la importancia de que los usuarios revisen los saldos y movimientos en sus tarjetas de débito y crédito, para verificar que no hayan sufrido alguna anomalía, a fin de que a la brevedad notifiquen a su banco o institución financiera emisora de su tarjeta, el problema que hayan tenido.

Algunos de los problemas que podrían presentarse, de acuerdo con la Condusef, son: Pagos automáticos mal aplicados. Que no se haya entregado la cantidad solicitada en un cajero. Pagos no acreditados en cajeros o terminales punto de venta. Depósitos no acreditados. Cobros no reconocidos de comisiones.

La Condusef detalló que en el caso particular de cargos por pago de créditos domiciliados o cobros de algún servicio, los acreditados no deben tener afectación alguna o cobro de una comisión por pago tardío, toda vez que la imposibilidad de su pago derivó de un tercero, en este caso, de Prosa.

“En caso de que se presente algún problema, notifique a la brevedad a su Institución Financiera a fin de que solucione de inmediato” señaló. La Condusef destacó que Prosa, opera con alrededor de 38 instituciones bancarias, 18 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socaps), 15 Sociedades Financieras Populares (sofipos), 17 Sociedades de Objeto Múltiple (sofomes), 35 empresas de medios de pago (monederos, vales, servicios de pago digital), así como las principales telefónicas del país.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), se puede estimar que el número de operaciones diarias con tarjetas de crédito y débito es de alrededor de 16.4 millones, de las cuales el 82.2% se efectúa con débito, y el restante 17.3% con tarjeta de crédito. Respecto a las domiciliaciones, el promedio por día es de 78,300 operaciones.