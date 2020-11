Reelección de diputados federales para 2021 puede impugnarse: Graciela Báez

Martha Alicia Martinez Paredes

MÉXICO.- Obligar a los legisladores a pedir licencia para poder reelegirse no es la vía idónea para garantizar la equidad en la elección y, al no estar prevista en la ley ni en la Constitución, puede impugnarse ante el Poder Judicial, advirtió Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados.

Grupo Reforma publicó que los diputados federales se encaminan a la reelección en 2021 sin ninguna regla y con una bolsa discrecional garantizada por 400 millones de pesos que otorga la Cámara de Diputados a través de subvenciones, la partida más opaca del Poder Legislativo, que son administradas por los coordinadores parlamentarios.

En una misiva enviada a dicho medio, Báez aseguró que obligar a pedir licencia es una medida innecesaria.

"Lo que está en juego en el contexto de la renovación del poder público no es obligar a pedir licencia al cargo, misma que no es necesaria ni la vía idónea para cumplir con la equidad e imparcialidad en la actual contienda electoral, y que al no estar prevista ni en la ley ni en la Constitución, sería rectificada por los jueces", señaló.

Diseño de reglas internas de la Cámara de Diputados

La carta indica que lo que está en juego es el diseño de reglas internas que aseguren que se puede ser reelecto.

"Lo que está en juego es el diseño de reglas internas de la Cámara de Diputados que eviten los abusos del pasado, aseguren que es posible seguir haciendo política y lograr que por primera vez en la historia del país se pueda ejercer el derecho político a ser reelecto en un marco de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos", sostuvo.

Reconoció que el marco reglamentario para la reelección quedó inconcluso, en especial, las reglas para que quienes buscan la reelección, lo hagan en condiciones de transparencia sobre los recursos públicos, humanos, materiales y económicos con que cuenten.

Anunció que en los próximos días contarán con reglas básicas para hacer efectivo el derecho constitucional a la reelección.

Para el caso de las y los legisladores que deseen concluir su cargo, agregó, los lineamientos también emitirán disposiciones transitorias con el objetivo de que su desempeño no altere los principios de equidad e imparcialidad dentro del proceso electoral 2020-2021.

Lo anterior, aseguró, mediante el diálogo constructivo con el Instituto Nacional Electoral y con el debido respeto a su autonomía constitucional.