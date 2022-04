Reforma eléctrica de AMLO avanza en comisiones; va al pleno

Las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) mantuvieron su rechazo en contra de la reforma eléctrica.

Pese a ello, fue aprobada al interior de la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados, por mayoría de 47 votos por parte de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verder (PVEM), así como 37 sufragios en contra.

Durante el debate, la bancada del PRI, en voz del diputado Pedro Armentía López, dejó claro que seguirá siendo una oposición firme, "sin miedo a ser exhibidos y sin temor a represalias", y pidió a la bancada morenista "revelarse".

"Dicen desde Palacio Nacional "revélense", yo le digo al grupo mayoritario "revélense ustedes", porque tuvieron la oportunidad de hacer una reforma con las voces de todos, no al final querer modificarla al ingresar algunos puntos", puntualizó.

En respuesta, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, advirtió que en torno a la reforma eléctrica solo hay dos caminos: "los que estamos a favor del pueblo de México y por rescatar el sistema eléctrico nacional y los que están a favor de los intereses privados".

En tanto, Gerardo Fernández Noroña, de la misma bancada, se dijo sorprendido de que el PRI, le dé la espalda al nacionalismo revolucionario.

“Demuestran una vez más, junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, que no tienen corazón y que solo tienen bolsillo que responden a los intereses de la oligarquía nacional y extranjera. Creen que nos derrotaran políticamente con su posición apátrida, traidores al pueblo y traidores a la patria, pero no nos derrotan, engrandecen nuestro papel y engrandecen nuestra tarea”, aseveró.

También en contra, el diputado Mauricio Prieto, del PRD, pidió a los diputados de Morena no aferrarse a una reforma eléctrica que “nació muerta”.