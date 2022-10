Reforma militar del PRI se fraguó con apoyo de AMLO: Adán Augusto

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, reveló que la reforma del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ampliar la presencia del ejército en las calles, sí se fraguó con el apoyo de Morena, e incluso, con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En reunión con las y los diputados de la bancada guinda, el funcionario federal narró que el 30 de agosto, dos días antes de que entregara el cuarto informe de gobierno, recibió una llamada del coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, quien le habló de la creación de una nuevo "acuerdo político" con el PRI.

"Me llamó y me dijo "oye, quiero platicar contigo", y lo vine a ver. Yo sentía que me quería comentar algo. Hablamos del informe y al final me pregunta, "oye y no te han visto nuestros amigos?", Y le digo "ay Nacho, ¿de qué amigos me hablas?", "esos con los que platicábamos la reforma eléctrica", y le digo "no pues a uno de ellos no quiero ni verlo", y me dice "fíjate que me buscaron y nos invitan a construir un consenso", y le pregunto "¿consenso de qué?", "Pues de la Guardia civil", y le digo "en qué consiste ese consenso", y me dice "en una reforma constitucional para que pasemos de cinco a nueve años en término de la duración", explicó al interior del auditorio Aurora, en la Cámara de Diputados.

López Hernández, señaló que tras conocer la información, acudió a Palacio Nacional para hablar con el Presidente de la República.

"Fui a ver al Presidente y le platiqué, y me dijo "a ver explícame en qué consiste", y se lo expliqué y como que no me lo creyó, y me dijo "lo que tú decidas", entonces busqué a Nacho otra vez y así se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos", detalló.

El secretario de gobernación, platicó que en la reunión con Mier Velazco, le pidió que le enviara un mensaje a los priistas; "diles que si ya se van a animar, que vayamos a otras cosas, a la Guardia, pero también a otros temas", y aseveró que el "acuerdo político" que se logró con los tricolores, "va más allá que una reforma constitucional".

"Nos ayudará a transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad del país, pero sobre todo la que requiere el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el último tramo del sexenio. Ya lo que saben de que su alianza, son cosas de ellos, y eso es la contra del acuerdo de Nacho", declaró.

Buscarán aprobar otras reformas

Finalmente, adelantó que como parte de ese acuerdo, buscarán aprobar otras reformas en materia energética y electoral.

"Vamos a buscar recuperar temas como la reforma eléctrica, y vamos a construir una verdadera reforma electoral", concluyó.

(Con información de El Universal)