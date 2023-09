¿Regresará a Morena? Estas son las condiciones de Marcelo Ebrard

El destino político de Marcelo Ebrard está en el aire. El aspirante presidencial advirtió que dejaría Morena si no se cumplen una serie peticiones.

Este 11 de septiembre, el ex Canciller reapareció ante medios para hablar de sus siguientes pasos tras la victoria de Claudia Sheinbaum en la encuesta para el candidato presidencial de Morena.

1 - Demandó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena reponga el proceso.

2 - Dijo que respeta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que no puede estar en un partido que lleva en las venas la ilegalidad.

3 - Pidió no normalizar la intervención de los Gobernadores, alcaldes y dirigentes de ese partido en favor de Claudia Sheinbaum.

4 - Advirtió que si no resuelven su impugnación se irá del partido y lanzará su propio movimiento político nacional.

Ruleta política

Ebrard inició su vida política en el PRI, luego fundó el Partido de Centro Democrático, fue diputado por el Partido Verde, después entró al PRD, luego fue diputado de Movimiento Ciudadano y hace unos años se inscribió en Morena.

1995-1998: Fue postulado como diputado externo del PVEM y luego se hizo independiente.

1999: Funda el Partido de Centro Democrático con César Camacho.

2000-2015: En el Partido de la Revolución Democrática.

El Movimiento

Del 18 de septiembre al 2 de octubre próximos, Ebrard recorrerá el País para exponer su lucha, organizar y formalizar su Movimiento Político Nacional.

La Queja

Ebrard precisó las cinco líneas centrales de su impugnación que interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.

Parcialidad de la Comisión Nacional de Encuestas a favor de Sheinbaum. Intervención de la Secretaría del Bienestar y funcionarios de diversos gobiernos. Conocimiento previo de las secciones a encuestar por parte del equipo de Sheinbaum.

Cadena de custodia comprometida. Irregularidades durante los 70 días del proceso

¿Qué sigue?

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene 5 días -a partir de ser notificada- para responder si admite o desecha la denuncia.

- De ser admitida, este órgano busca llegar a un acuerdo.

- Si no hay acuerdo, inicia con el procedimiento formal.

- Realiza audiencia de pruebas y alegatos, 5 días después.

Debe resolver en un plazo máximo de 30 días hábiles, tras la audiencia de pruebas y alegatos. Puede Ebrard recurrir, al mismo tiempo, ante el Tribunal Electoral federal.

Tras el fallo de la Comisión, Ebrard y sus simpatizantes deciden si se van o siguen en Morena.

Con información de Reforma.