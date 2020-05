Regreso a clases será con cubrebocas obligatorio y recreos escalonados

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este sábado que el regreso a clases tendrá lugar el próximo 10 de agosto, únicamente para los estados estén en semáforo verde.

Informó también que la Educación Media Superior iniciará con curso remedial de nivelación, el 3 de agosto y, en Educación Superior, no se iniciará antes del 7 de septiembre.

Se detalló que la conclusión de los trabajos de carga administrativa de los docentes, así como para la evaluación de las y los alumnos de Educación Básica, correspondiente al ciclo escolar 2019-20, deberá presentarse el 6 de julio. Agregó que el plan general de los lineamientos para el regreso a clases en la nueva normalidad contempla que el viernes 5 de junio concluya el programa Aprende en Casa.

Horas después, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, explicó en la conferencia de prensa sobre el informe técnico diario, las medidas que se deberán llevar a cabo para el próximo regreso a clases:

Detalló que antes de que los alumnos vuelvan a las escuelas, todas las aulas serán sanitizadas y contarán con acceso a jabón y agua para el lavado de manos.

“Antes de regresar, la semana previa, el comité organizará jornadas de limpieza general en la escuela, esto nos debe llevar a que la escuela tenga una dinámica de limpieza rutinaria, que las escuelas estén limpias y no solo de SarsCoV2 sino de basura y muchas otras cosas. Es importante garantizar el acceso a jabón, agua y alcohol gel en todas las escuelas, porque la forma más efectiva de prevenir contagiarse, es lavarse permanentemente las manos y queremos que eso pueda suceder en todas las escuelas”, enfatizó.

El secretario hizo hincapié en que de detectarse un caso de coronavirus Covid-19 en una escuela, está será cerrada temporalmente por lo menos durante 15 días.

Moctezuma Barragán detalló que para respetar la sana distancia en las escuelas no habrá saludo de mano o de beso, además de que los recreos o recesos se realizarán de manera escalonada para evitar aglomeraciones.

Además, el uso de cubrebocas será obligatorio, sin embargo, esto no implicará un gasto extra para las familias, pues se podrán enviar a los niños con pañuelos o paños que les cubran la mitad del rostro.