Llueve, truene o relampaguee en agosto regresamos a clases presenciales: AMLO

BOCA DEL RÍO, Ver., julio 24 (EL UNIVERSAL).- El reinicio de clases presenciales se llevará a cabo a finales de agosto, llueve, truene o relampaguee, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar la supervisión de los programas del Bienestar en la Arena Veracruz, el titular del Ejecutivo dijo que es necesaria rehabilitar las escuelas para el regreso a clases.

"Vamos a reiniciar las clases, el nuevo ciclo escolar a finales de agosto, llueve truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas , ya fue bastante”.

Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el gobernador Cuitlahuac García y su Gabinete del Bienestar, el presidente López Obrador dijo que México junto con Bangladesh son los países que más tiempo llevan con las escuelas cerradas.

"Esto no es bueno, como en todo lo que proponemos nuestros adversarios siempre dicen no, en vez de despertar en sí, despiertan no, pero vamos a prepararnos para regresar a clases, porque nada sustituye a las clases presenciales.