Chiapas: renuncia funcionario morenista tras ser exhibido en rapiña

Alexander Chiu Cruz, empleado del Ayuntamiento morenista de Pijijiapan, Chiapas, renunció a su cargo tras ser exhibido llevándose lotes de papel de baño de un camión que volcó ayer en la autopista Ocozocoautla-Arriaga.

En redes sociales se difundieron videos en los que se observó al funcionario de esta Presidencia Municipal correr para levantar el producto y llevarlo a su vehículo particular.

Al replicarse este video, el empleado municipal fue identificado y más tarde, este, a través de sus redes sociales, trató de justificar su acción.

"Vi caer al camión, entonces, mi instinto humano fue pararme y ayudar al chofer, cosa que se realizó y salió ileso, entonces el chofer ya se bajó y después caminamos y se comentó que la mercancía había sido mínima, la que se había dañado” .