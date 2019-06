Renuncia Tonatiuh Guillén como director del Instituto de Migración

Agencias

México.- Este viernes, Tonatiuh Guillén presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador como comisionado del Instituto Nacional de Migración.

La dependencia anunció el suceso a través de un mensaje en Twitter.

El @INAMI_mx informa 👇🏻 pic.twitter.com/i6pD8C7nJ8

— INM (@INAMI_mx) 14 de junio de 2019

El día de hoy el comisionado del Instituto, Dr. Tonatiuh Guillén López, presentó su renuncia al cargo, en respetuoso oficio dirigido al Lic. Andrés Manuel López Obrador, señala el comunicado.

La renuncia de Guillén López se da tras el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, el cual es coordinado por el canciller Marcelo Ebrard.

De acuerdo con la Jornada, Guillén López, ex director de El Colegio de la Frontera Norte manifestó desde el inicio del sexenio su interés de quitarle el enfoque "policial" al control migratorio.

Hace tres días, Ebrard señaló que no revelará "la estrategia mexicana porque no es prudente y no es inteligente hacerlo”.

El mes pasado, Trump amenazó con aranceles del 5 por ciento sobre los productos mexicanos, los cuales aumentarían cada mes hasta que alcanzarían un 25 por ciento en octubre, a menos de que México detenga la inmigración ilegal a través en su frontera.

México se comprometió a mandar 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener el flujo de migrantes.