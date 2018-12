Llega la guillotina a la Secretaría de la Función Pública

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal de diferentes secretarías federales ha manifestado su preocupación por la forma en la que la administración de Andrés Manuel López Obrador les ha requerido su renuncia.

De acuerdo con una investigación difundida por HuffPost hay personas a quienes les han condicionado su permanencia en el servicio público con un veto de 12 meses por recibir su indemnización correspondiente.

En el caso de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que se encarga de profesionalizar el servicio público de carrera, los propios servidores en este régimen de contratación han sido advertidos que dentro del presupuesto no se consideró su liquidación, ya que su renuncia no fue considerada al ser sumada a los recortes de la llamada "austeridad republicana".

También te puede interesar: El SAT confirma despidos; AMLO promete revisar atropellos

"Necesitamos tu renuncia, como habrá reestructura en varias áreas, contamos con tu renuncia", se escucha en un audio que fue compartido por personas amedrentadas por estos nuevos elementos de la SFP.

Para los empleados de las dependencias federales se han vulnerado los principios del Servicio Profesional de Carrera.

De acuerdo con el Artículo 40, del Servicio Profesional de Carrera: “Cuando por razones de reestructuración de la Administración Pública, desaparezcan cargos del Catálogo de puestos y servidores públicos de carrera cesen en sus funciones, el Sistema procurará reubicarlos al interior de las dependencias o en cualquiera de las entidades con quienes mantenga convenios, otorgándoles prioridad en un proceso de selección”.

Esta misma semana se solicitó la renuncia a más de 40 personas responsables del Gobierno Digital de la SFP.

“La pertenencia al servicio no implica inamovilidad de los servidores públicos de carrera y demás categorías en la administración pública, pero sí garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en ésta o en otras leyes aplicables”, dice el Artículo 63 del Servicio Profesional de Carrera.

En el caso de la Secretaria de la Función Pública el personal de ésta ha denunciado que se les ha condicionado su ingreso el próximo 2 de enero para presentar su renuncia.

Las autoridades entrantes, en voz de Daniel Alberto Lejarazu Gaona, han sido señaladas de intimidación a los actuales trabajadores, ya que al no contar con su renuncia "se verán en la necesidad de cerrarles la puerta" a todos aquellos que no cooperen presentando su renuncia.

¿Es legal solicitar renuncia?

Para algunos funcionarios de carrera que llevan varias administraciones, la práctica de solicitar la renuncia con cada cambio de administración, es parte de una "ley no escrita" entre los funcionarios.

HuffPost México consultó a un especialista dentro del servicio público quien pidió guardar el anonimato, pero expresó su opinión acerca de esta práctica.

“La práctica no solo es exclusiva del sector público. Todos los litigantes laborales conocemos desde hace tiempo esas prácticas desleales de instituciones privadas como las bancarias, aunque ocurren, no son las ideales para el trabajador”, explicó.