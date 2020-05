Exigen atención médica adecuada para reos de alta peligrosidad

Noé Magallón

Guadalajara.- Preocupados por la situación de salud que se vive al interior del Cefereso de Puente Grande, debido al coronavirus, familiares de internos se manifiestan hoy en el ingreso del penal.

Las personas, en su mayoría mujeres, acusan falta de información, incomunicación y violación a los derechos humanos de los reos.

@CNDH @JaliscoRojo @azucenau @Trafico_ZMG familiares se manifiestan en penal federal 02 puente grande Jalisco piden explicaciones de cómo se enfermaron y murieron sus internos si desde hace 2 meses cancelaron las visitas para evitar el contagio no informan ni dicen nada. pic.twitter.com/1li6MyhICX — betty glez (@bettyglez18) May 15, 2020

"Exigimos atención médica adecuada y especializada", "que se respete el derecho a la información sobre nuestros familiares" y "exigimos dé la cara el director", son algunas de las peticiones de los inconformes.

A pesar de que la manifestación es pacífica, un grupo de policías con escudos formó una valla para impedir el paso.

Las personas dicen que quieren ser atendidos por Salvador Montes Solís, director del penal, para que resuelva sus inquietudes.

Ellos creen que los internos se contagiaron debido a que trabajadores del mismo centro entran y salen sin las medidas de prevención necesarias.

"Sabemos que nuestros internos están enfermos, no sabemos qué es lo que está pasando... sabemos que no es de ahorita, que desde hace semanas que están enfermos pero no nos avisan", dijo una de las manifestantes.

El grupo de personas han bloqueado la entrada al Cefereso en espera de que el director salga.

Hasta el momento, en el centro han muerto por Covid-19 dos reos, informaron.