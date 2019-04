Reportan aumento en nueve delitos de alto impacto

Agencia

MÉXICO.-Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, señaló que en el primer trimestre de 2019 se registraron 7 mil 242 homicidios (8 mil 493 víctimas) en México, 10% más que en el mismo periodo del año pasado, y si la tendencia continúa “será el peor año que hayamos vivido”.

“Lo que ha subido es muy específico: son las ejecuciones por el mercado de drogas. Por ello, mientras no se regulen algunas, como cannabis o amapola, México seguirá en una tendencia de violencia alcista”, dijo.

“Los mercados no se combaten con fuerza, sino con inteligencia económica, por eso la Guardia Nacional puede ayudar en otros delitos, pero no en homicidios, porque éstos siguen una lógica de lucha por territorios, que no se acaba con la presencia de policías, sino con la eliminación del mercado negro a través de la regulación”, indica el portal de noticias Proceso en su sitio web.

De acuerdo con Semáforo Delictivo, en este primer trimestre los estados donde más se incrementaron los homicidios son: Nuevo León (104%) Ciudad de México (48%), Tabasco (47%), Quintana Roo (46%) y Jalisco (38%).

En contraparte, las entidades que más redujeron sus cifras en ese delito son: Nayarit (-67%), Baja California Sur (-64%), Durango (-33%) Guerrero (-31%) y Tamaulipas (-27%).

Otros delitos que también aumentaron en el primer trimestre de 2019 son la extorsión (47%), secuestro (45%) y narcomenudeo (14%).

“Este último es un indicador más que algunas policías siguen distraídas o involucradas en la guerra contra las drogas en lugar de cuidar a la ciudadanía”, mencionó Roel.

Prosiguió: “Nos preocupa en especial algunos estados que nos aparecen en doble rojo en el Semáforo de Alto Impacto de crimen organizado, como Guanajuato o Quintana Roo, o estados que antes estaban en verde y ahora están en rojo, como Querétaro, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México o Nuevo León”.

Esa violencia, abundó, es el costo de continuar con una estrategia nacional equivocada de combate contra el mercado de drogas, donde las historias de éxito son muy valiosas, pero muy contadas, y los estados pueden deteriorarse rápidamente. Nos preocupa muchísimo la situación de Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco y Quintana Roo. Todos estos estados son importantes para la economía del país.

Por último, precisó que el costo de la violencia en México, de acuerdo con el último reporte del Índice de Paz, es de 41 mil pesos al año por mexicano.

“Estamos distrayendo recursos en una guerra inútil que nos cuesta muchísimo en todos sentidos. Económicamente, crecemos a una tasa baja y hay estados muy rezagados”, concluyó.