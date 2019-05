Reportan caída de la red de Telcel

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Usuarios de redes sociales informaron sobre fallas en el servicio de la red de Telcel.

¿Alguien tiene señal de Telcel? Porque no me enlazan las llamadas 😫😫😫

De acuerdo con información preliminar, los primeros reportes fueron alrededor de las 23 horas.

En redes sociales se dieron a conocer los problemas con la red de Telcel

No, enserio que mi módem está bien, los datos móviles, ósea la red 4G es la que no me quiere dar acceso a internet, ahorita estoy conectado por wifi, pero necesito hacer uso de la red 4G, la cual no me deja acceder a nada!!! 🙄🙄🙄😰😰😰