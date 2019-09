Reportan orden de captura contra ex fiscal de Veracruz Jorge Winckler

Benito Jiménez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez libró una orden de aprehensión en contra de Jorge Winckler, Fiscal de Veracruz removido del cargo, por la supuesta privación ilegal de la libertad y tortura de Francisco Zárate Aviña.

Zárate Aviña fue ex colaborador y escolta de Luis Ángel Bravo, Fiscal General de Veracruz antes de Winckler.

La orden de aprehensión circula en redes sociales, aunque ninguna autoridad se ha pronunciado sobre su veracidad.

De acuerdo con ese documento con número de oficio 4952, la orden de aprehensión se extiende contra los colaboradores de Wickler, Marcos Even Torres Zamudio, ex titular de la Visitaduría General y Luis Eduardo Coronel Gamboa, ex Fiscal especial para atender denuncias de desaparecidos.

También contra Roberto Mora Mil, Sergio García y Uriel Rodrigo González.

Francisco Zárate denunció a Winckler desde el año pasado por la vía penal y por juicio político, sin embargo, éste último no procedió en el Congreso local en febrero pasado.

No obstante, Winckler indicó que, en una audiencia realizada el 3 de julio de 2018, El juez federal del decimoséptimo de distrito en Xalapa, Jesús Arturo Cuéllar Díaz, lo absolvió de esas acusaciones en el juicio de amparo número 421/2018.

Según la acusación Francisco "N" fue llevado a las instalaciones de la Fuerza Civil por integrantes de la Fiscalía encabezada con Winckler donde supuestamente fue torturado psicológicamente con el fin de obtener información para detener a Luis Ángel "N", ex Fiscal general del Estado.

Bravo a su vez fue acusado de ordenar en enero 2016, a personal bajo su mando, ocultar y alterar el hallazgo de 19 cuerpos localizados en la barranca La Aurora, en el Municipio de Emiliano Zapata.

Según testigos, ese lugar era utilizado para "arrojar" a víctimas de desaparición presuntamente a manos de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.