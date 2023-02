Reprueba evaluación de transparencia Inbursa, Multiva y Mifel en créditos

A través de una evaluación en materia de trasparencia financiera en cuanto a los créditos de nómina, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se reveló que los bancos Inbursa, Multiva y Mifel reprobaron la evaluación en materia, así como en calidad de la información entregada a los usuarios en dicho servicio.

Asimismo, se reportó que de un total de ocho bancos supervisados durante 2022, sólo cinco de los bancos que realizaron la evaluación obtuvieron una calificación aprobatoria.

Bancos con calificación aprobatoria

De acuerdo al resultado de las evaluaciones, los que obtuvieron una calificación aprobatoria fueron:

Banorte y Santander México los cuales obtuvieron una calificación de 10.

BBVA México obtuvo una calificación de 8, Afirme7 y Banregio 6.2.

El resto de bancos reprobó la evaluación, entre ellos Inbursa, Multiva y Banca Mifel.

"Se observa que tres instituciones aún están reprobadas, es decir, desde la primera evaluación y en la segunda todavía mantienen calificaciones reprobatorias, en específico los casos de Inbursa, Multiva y Banca Mifel", mencionó la Condusef en un comunicado.

Las ocho instituciones supervisadas representaron el 74 por ciento de la cartera de crédito de nómina a noviembre de 2022, con un saldo total de 238 mil millones de pesos.

Checa las calificaciones que obtuvieron en la 1ª y 2ª etapa. Si tienes este producto contratado #RevisaComparaDecide tu mejor opción. Consulta el #Comunicado: https://t.co/zock3SvLtN pic.twitter.com/9ICL1WQzF9 — CONDUSEF (@CondusefMX) February 13, 2023

Incumplimientos que tuvieron los bancos

Los principales incumplimientos se detectaron con créditos de nómina de estos bancos estuvieron relacionados con el contrato de adhesión, carátula, estado de cuenta y página de internet.

Por ejemplo, el contrato de adhesión no indica la periodicidad y fecha límite de pago, no establece la fecha de corte o induce a error o confusión en los usuarios, y las comisiones no son congruentes con lo registrado en el Banco de México (Banxico).

El estado de cuenta no contiene los datos de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios ni los datos de Condusef, o la fecha de corte presenta incongruencias contra otros documentos que son entregados al usuario al momento de la contratación.

Debido a estos incumplimientos, la Comisión indicó que impondrá las sanciones que correspondan de acuerdo con las irregularidades identificadas en cada caso.

Con información de Reforma