Republicanos piden a Biden confrontar a AMLO por toma de Calica

El presidente estadounidense, Joe Biden, debe confrontar a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por la irrupción de Fuerzas Armadas mexicanas en la Terminal Marítima de Punta Venado en Quintana Roo, concesionada a la compañía estadounidense Vulcan Materials, solicitaron los legisladores republicanos.

Tras conocerse que fuerzas de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Policía Estatal Preventiva de Quintana Roo, apoyaran a la Fiscalía General del Estado para ejecutar una orden obtenida por la empresa Cemex para ingresar a la Terminal Marítima de Punta Venado, los republicanos pidieron a Biden actuar.

This forcible seizure of private property is unlawful and unacceptable. It is shameful that this Mexican presidential administration would rather confiscate American assets than the fentanyl killing hundreds of Americans per day.https://t.co/ti9V0d7DOL pic.twitter.com/SN24fctFCg