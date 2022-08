Rescate de mineros en Sabinas tomaría hasta 11 meses

Familiares de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete informaron que las autoridades de Protección Civil nacional les dijeron que el plan de rescate se tardaría de 6 a 11 meses, lo que ha generado el enojo y molestia de las familias.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó ayer miércoles que se analiza una estrategia para el rescate de los mineros atrapados desde el 3 de agosto, y que consistiría en dos nuevas formas para ingresar a los pozos siniestrados.

Velázquez precisó que el equipo de técnicos propone hacer un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado;

También mencionó tres opciones:

- Tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado / bombeo.

- Pantallas de control.

- Una combinación de tajo con pantallas de control.

Sin embargo, esto no fue del agrado de las familias.

Un grupo de familiares platicaron con los medios para reclamar que Laura Velázquez les informó que la mejor opción era realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina desde la superficie.

Sin embargo, aseguraron que les dijo que los trabajos tardarían hasta 11 meses.