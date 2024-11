‘Respetaremos la decisión’: Sheinbaum sobre las elecciones en EU

Mañana, martes 5 de noviembre, se llevará a cabo la elección presidencial en Estados Unidos, en la cual se enfrentan la actual vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no emitirá ninguna opinión sobre los resultados de la elección hasta que las autoridades electorales concluyan todo el proceso.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que está siguiendo el mismo enfoque que adoptó en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría, si es que mañana hay un resultado o posteriormente y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos".

“Nosotros respetamos y respetaremos la decisión del pueblo de EUA”; Sheinbaum La presidenta @Claudiashein aseguró que no se manifestaría sobre las elecciones en EUA hasta que concluya el proceso electoral, “una vez que las instituciones electorales tomen su decisión respecto al… pic.twitter.com/5jSzcSIpPj