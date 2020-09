Responde AMLO al plantón del movimiento FRENA del Zócalo de la CDMX

Isabella González Von Hauske

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los integrantes del movimiento Frena no pudieron avanzar hasta la plancha del Zócalo porque había riesgos de provocación.

"Ese tema lo maneja el gobierno de la Ciudad y la información que me dieron es que había riesgos de provocación y la verdad es que sí queremos cuidarlos. Ayer mismo que uno de los dirigentes se puso mal, sí di instrucciones para que se le atendiera, que no faltara servicio médico y están en su derecho de manifestarse", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal mencionó que había otros plantones en el Zócalo y eso podría haber causado "provocación" entre miembros, así como el cuidado del patrimonio de la Catedral Metropolitana.

"Había otras manifestaciones y el cuidado de la Catedral por parte de la autoridad, porque está abierta y no queremos que haya ningún acto de provocación. Es cuidar nada más que no haya enfrentamientos, que no haya confrontación, que sea pacífico todo", aclaró.

Insta López Obrador a opositores a esperar revocación de mandato

El presidente dio varias opciones a Frena para cumplir con su objetivo de que deje la presidencia, una de ellas fue que esperen a la revocación de mandato para 2022 o adelantarla a 2021.

"Hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación de mandato. Yo, en el primer trimestre del 2022, me voy a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o renuncie. Es un método democrático y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten y si el pueblo dice que yo me vaya, entonces sí a Palenque, Chiapas.

"Si el pueblo dice que me quede, termino en el 2024, ese es el procedimiento establecido. Antes, se tenía que esperar a que terminara el sexenio, ahora existe este mecanismo de revocación de mandato, yo quería inclusive que fuese antes, también se puede si convencen a los legisladores de la Oposición, que fueron los que no quisieron que la consulta de revocación de mandato se llevará en la elección en junio del año próximo.

"Si ellos solicitan ese escrito solicitando esa iniciativa yo estaría de acuerdo de que no nos esperemos hasta marzo del 22, sino ya en junio del año próximo. Si no cambia la fecha, que yo estaría de acuerdo de que se adelantara, para darles a ellos opciones, que no vayan a estar ahí tanto tiempo", señaló.

Frena puede convocar a no votar por Morena

López Obrador agregó que también Frena puede convocar a que no voten por Morena en las próximas elecciones, pero que para ello tendrán que articularse con la Oposición.

"Si no es así, pues entonces vienen también las elecciones de junio y ellos pueden convocar al pueblo a que no voten por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país, que voten por los partidos opositores a nosotros.

"Los que quieren que continúe el antiguo régimen de corrupción, injusticias y privilegios. Tienen esa posibilidad y pues que se articulen, que terminen de formar ya el bloque conservador, reaccionario, es cosa de que se junten".