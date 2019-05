Retira Fiscalía de Quintana Roo un delito a Borge

Abel Barajas

Agencia Reforma

Ciudad de México.-La Fiscalía General de Quintana Roo (FGQR) retiró anoche uno de los dos delitos que originalmente le imputó a Roberto Borge, por el caso de la contratación presuntamente ilegal de aviones y helicópteros, por una suma de 590 millones de pesos.



Durante una audiencia que inició a las 14:00 horas y seguía hasta las 2:00 horas del martes, los fiscales estatales se desistieron del delito de desempeño irregular de la función pública y decidieron sostener sólo el de aprovechamiento ilícito del poder.



Conectado vía videoconferencia desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, el ex Gobernador quintanarroense solicitó a Daniel Esteban Farah Godoy, juez de control en Chetumal, resolver en esta misma audiencia su situación jurídica.

"Ya se desistieron de uno de los delitos, el de desempeño irregular, porque ya ha habido tribunales colegiados que han determinado que está prescrito; entonces, ya no imputaron ni siquiera por ese delito, imputaron únicamente por aprovechamiento", dijo Guillermo Barradas, abogado de Borge.



"En el caso de Mauricio Góngora Escalante (ex candidato a Gobernador del Estado), ya se pronunció el tribunal colegiado y determinó en noviembre que estaba prescrita la acción de la justicia".



Poco antes de la media noche, Borge tomó la palabra y manifestó que "cuando el Poder Judicial es utilizado por el poder político, lo único que queda para resolver con justicia es cuidar la honorabilidad". Adicionalmente, defendió su gestión como Gobernador y dijo que trabajó en favor de los quintanarroenses.



Barradas denunció que en este caso la Fiscalía le modificó los hechos a su patrocinado, porque cuando se giró la orden de aprehensión y solicitó su extradición a Panamá, atribuyó a Borge ordenar la contratación de servicios aéreos de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP-Saesa), sin que ésta los prestara.



Ahora que se lleva a cabo la audiencia de imputación, cuando ya verificó y comprobó que sí fueron prestados, el Ministerio Público ahora dice que fue una adjudicación indebida porque el ex Gobernador obligó a sus subordinados a contratar esa compañía, afirmó el litigante.



"El problema que tiene esto es que no puedes modificar los hechos, incluso la clasificación del delito y bajo el mismo argumento por el que se desistieron de uno de los delitos, al final son los mismos hechos", dijo Barradas.

"La Fiscalía dice que Borge obligó, pero ninguno de los servidores públicos que declara dice 'a mí me obligó Borge'. El delito requiere que demuestres el obligar. La Fiscalía dice que nada más porque es gobernador se entiende que los obligaba".

Este expediente deriva de la contratación de servicios aéreos en los años 2011 y 2013. El delito de desempeño irregular de la función pública, del cual se desistió la Fiscalía, tiene un plazo de prescripción de tres años, por lo que el término para perseguir este ilícito concluyó en 2014 y 2016, respectivamente.



La audiencia inició este lunes a las 14:00 horas y fue a las 23:45 horas cuando el juez Farah acordó un receso. La audiencia se reanudó a la 1:45 de este martes, para que el juzgador determine si vincula o no a proceso al ex Mandatario.



De ser procesado, será el segundo procedimiento penal iniciado a Borge, ya que a nivel federal también se encuentra vinculado a proceso por un lavado de más de 900 millones de pesos. Además, el ex Mandatario tiene pendientes otras dos órdenes de aprehensión del fuero común que no le han sido cumplimentadas.