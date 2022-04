Reducen medidas de protección a Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido

Por medio de sus redes sociales, la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz denunció que le fue reducido el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que pidió la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la información, el pasado 29 de marzo sostuvo una reunión donde personal de la Secretaría de Gobernación, que forma parte del mecanismo, le retiró al escolta que salvaguardaba su integridad.

La decisión fue aprobada a pesar de saber que Juan Antonio Vera Hernández, el quinto implicado en el intento de feminicidio que sufrió en 2019 con un ataque de ácido, no ha sido detenido.

Además, la joven manifestó que en el mecanismo hay conocimiento de que ella ha sido amenazada, al igual que su familia y sin importar de que sus vidas corren peligro, le retiraron la medida.

La medida consistía en el acompañamiento de una escolta, que brindaba protección a María Elena Ríos en las reuniones con autoridades y comisiones de víctimas, así como terapias y diligencias que realiza tras la agresión a la que logró sobrevivir.

Es importante mencionar que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una garantía de protección a los Derechos Humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

En el caso de María Elena, le fue otorgada la medida al ser considerada defensora de su propia causa y de otras mujeres, víctimas de la violencia feminicida y de la llamada violencia ácida.

Sin embargo, el pasado 6 de abril le notificaron a través de un mensaje que la medida sería reducids debido a que las autoridades consideraron que Malena sólo corre peligro en su comunidad. Desde entonces, ha intentado contactar al personal del Mecanismo, sin respuesta.

"Lo único que me dijeron fue que me ampare", lamenta.

El señor ALEJANDRO ENCINAS @A_Encinas_R ME QUIERE MATAR‼️ En junta de gobierno, a mis espaldas resolvieron que “Yo no tengo peligrosidad en territorio Nacional” solo en mi pueblo. #MiAgresorSigueLibre y junto con su padre Juan N tienen poder económico y político. #Represion pic.twitter.com/MsTRCcgc14

Por otro lado, añade, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le propone un proceso muy tardado, en el que vulneraría su seguridad, mientras el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, no ha respondido sus llamadas para abordar el tema.

De igual manera, recordó que el 5 de marzo, la CNDH emitió la recomendación número 28/2022 dirigida al Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por omisiones en su caso.

"Retirando esta medida buscan reprimirme, porque yo me muevo a la Ciudad de México para gestionar justicia y el quitarme esta medida me inmoviliza por completo, yo no tengo recursos para estar viajando, no tengo empleo desde hace más de dos años", finalizó.