Retos a los que se enfrenta el sector turístico tras pandemia por coronavirus

México.- Son muchas las interrogantes sobre cuándo se podría reactivar la economía, especialmente para el sector turístico, tras la pandemia por coronavirus. Tanto empleadores como empleados desean respuestas concretas que les permita una luz de esperanza para saber que su fuente de ingresos continúa. Si bien es cierto que no existe una réplica universal que permita abarcar todas las necesidades que se derivan tras la contingencia sanitaria actual, sí existen medios realistas con los cuales se podría paliar la crisis económica actual.

Debido a ello, el portal Adventure Travel News, luego de haber realizado un análisis de la situación actual tal como lo establece McKinsey & Company en su reporte titulado “COVID-19 Global Health and crisis response”, lanzó 5 recomendaciones que el sector turístico puede tomar de manera consecutiva. Se prevé que cada una de ellas responda a un estado diferente de la crisis; empezando por resolver y terminando con reformar.

Resolver: atacar los retos inmediatos que estarán enmarcados en emprender acciones que permitan solucionar toda la problemática que se presente con empleados, clientes y canales de distribución, asegurando las condiciones mínimas de liquidez que la empresa requiere para sobrevivir la venta de reducción de la operación en el marco de un escenario realista.

Resiliencia: en términos generales se refiere al manejo coherente de recursos y al desarrollo de prácticas adecuadas para surfear las olas que generan la crisis, es decir, que resiliencia en este caso no hace referencia a resistir los impactos generados por la pandemia, si no a saber administrar los retos que nos plantee este escenario totalmente adverso. Y para ello hay que aprender de los casos de éxito de empresarios que no sólo sobrevivieron si no que se fortalecieron en crisis anteriores (11 de septiembre, SARS, Crisis económica del 2009), seguro estas historias tendrán mucho que enseñarnos.

Retornar: es fundamental el diseño de un plan detallado para regresar el negocio a su estado normal de manera rápida, no hay que esperar a que se declare el fin de la pandemia y a que salgamos todos a las calles a abrazarnos por haber superado esta crisis para que la empresa plantee cómo será su futuro, pero tampoco podemos iniciar operaciones sin que antes estemos seguros de que no pondremos en ningún momento en riesgo a nuestros clientes, proveedores y colaboradores, siempre la vida deberá primar.

Re imaginarse: ¿Que será lo normal en el turismo post Covid-19? ¿Cuáles son los cambios más posibles que se presentarán? Responder a estas preguntas y prospectar cuál será el comportamiento del turista para así poder hacer un proceso de reingeniería sobre nuestros productos y servicios será el factor clave y primordial para el éxito de las empresas de turismo en el futuro.

Reformar: Tener absoluta claridad de cuáles serán todas las externalidades que impactaran al sector en el futuro, lo más probable es que la intervención de los gobiernos genere cambios significativos en la regulación del sector turismo, de la misma forma que los procedimientos de seguridad aumentaron después del 11 de septiembre de 2001, es más que seguro que para todas las empresas involucradas en la actividad de los viajes y el turismo se generarán una serie de nuevas normas que cambiarán la forma de viajar. Es así que, la estructura interna de nuestras empresas también cambiará, seguramente nuestros colaboradores requerirán nuevas habilidades en las cuales deberán entrenarse, es probable que debamos generar nuevos procesos dentro de nuestra operación vinculados con temas de salubridad, quizá, en algunos casos se generen nuevos puestos de trabajo dentro de la industria y todo ello llevará a que las empresas turísticas deban reestructurarse.

Viajes terrestres, primer paso viable de recuperación económica tras Covid-19

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) alertó hace unas semanas que buena parte de las aerolíneas del mundo corren el riesgo de quebrar, a la par que otras suspenderán múltiples rutas mientras regresa la rentabilidad.

De acuerdo con Forbes, es por ello que los involucrados directamente en el turismo consideran que las primeras opciones para moverse de ciudad se darán a través de las líneas terrestres: autobuses, camionetas y carros particulares podrán aprovecharse para lanzarse a la conquista de las carreteras del país.

A estos factores se sumarán las precauciones para reducir el riesgo de contagio de Covid-19, por lo que se apostará por viajes más reducidos en tiempo y capacidad.

“El visitante de entrada va a cuidar la concentración de turistas, va a haber un miedo post-Covid de una posible segunda o tercera oleada de contagio; la conectividad, como les decía, más rápido la terrestre que la aérea, pero vamos a vivir un modelo turístico de austeridad.

Por ello, Julio César Rascón, presidente de la Asociación Nacional de Touroperadores de México (Antomex), urgió a desarrollar campañas de promoción para los destinos típicos pero también para estas nuevas rutas que inviten a los ciudadanos a que una vez superada esta crisis, viajen con este nuevo modelo.

“Estamos preparando paquetes por si ya en julio o agosto regresamos, se utiliza ir a las playas, en otros estados el clima es bondadoso, ahí a lo mejor se podrían manejar esos paquetes cercanos. Vamos a llevar grupos pequeños de familias, amistades, compadres, si yo invito a un grupo cercano, sé que no tuvieron problemas de salud”, comentó.