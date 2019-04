Gobierno de AMLO se habría sometido a Trump en política migratoria

Alejandro Gaél Montiel Hernández

Agencia Reforma

WASHINGTON DC, Estados Unidos.- La Casa Blanca señaló este martes que el programa de devolución de solicitantes de asilo de terceros países a México fue extensamente negociado con el Gobierno mexicano.

Esto, a pesar de que la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en varias ocasiones que el programa de EU era unilateral y que el País no colaboraba de ninguna manera.

Desde su anuncio el 20 de diciembre por el Departamento de Seguridad Interna de EU, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) insistió no haber negociado el nuevo programa de devolución de solicitantes de asilo, algo que la Casa Blanca dijo en un comunicado haber hecho extensamente.

