Revelan audio del helicóptero donde murieron Erika Alonso y Moreno Valle

México.- Este jueves, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) hizo púbico el audio de la última comunicación que hubo entre la torre de control y el piloto del helicóptero que se accidentó en Puebla, el 24 de diciembre del 2018.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dijo que fueron 11 los intentos de la Torre de Control para contactarse con el helicóptero, en el que perdieron la vida Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle.

Así fue la comunicación entre la torre de control y los pilotos del helicóptero en el que fallecieron Martha Érika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle. pic.twitter.com/tZKJxlQ3NO — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 28 de febrero de 2019

Ayer, Jiménez Espriú señaló que el día del accidente (24 de diciembre de 2018), la aeronave se comunicó con la Torre de Control, y se le dijo que cuando llegara a cierta posición (a aproximadamente 5 minutos) hablara nuevamente.

Por lo que, al pasar ese tiempo y no haber contacto, la torre llamó a la aeronave (11 veces, de acuerdo con la nueva información), y al no obtener respuesta alguna se emitió la alarma correspondiente y empezó la búsqueda del helicóptero.

Según datos preliminares, la aeronave no despego desde el aeropuerto de Puebla. En el audio se puede ver que a las 14:35 horas (tiempo local) la aeronave menciona que contactará a la torre "cruzando la estación"; mientras que a las 14:39 la torre pregunta por primera vez si la aeronave ya pasó la estación, y al no tener respuesta, realiza los siguientes 10 intentos de contacto, el último de los cuales fue a las 14:49 horas.

Revelan audio inédito del accidente aéreo donde murió Erika Alonso y Moreno Valle. También revelaron que el helicóptero salió del jardín de una casa privada de un empresario y hasta el momento no se tiene registro de algún elemento agresivo en contra de la aeronave. pic.twitter.com/oKBSBUhgYH — ITALO SABATINO (@ISABATINO) 28 de febrero de 2019

En ese sentido, el titular de la SCT dijo que "habrá absoluta transparencia, como se dijo en un principio, en todos los elementos de información que vayamos teniendo en relación con este lamentable suceso; no habrá ningún ocultamiento, ninguna simulación, ni ningún maquillaje de ninguna información, ni cifra", apuntó.

Refirió que no se han dado a conocer más detalles del accidente porque "no hay nada que informar", ya que los expertos internacionales siguen las investigaciones y no hay datos relevantes para dar a conocer.

De acuerdo con el Financiero, Carlos Morán, subrayó que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos que la investigación puede extender entre un año y medio y dos años.

El funcionario indicó que actualmente la investigación se encuentra en la etapa de análisis detallado de las partes del helicóptero modelo Augusta-A109, que fueron enviadas a Canadá, Italia y Estados Unidos.

En el caso de los motores 1 y 2, que se enviaron a los laboratorios de Pratt and Whitney, fabricante de los aparatos, Morán adelantó que la apertura de los paquetes y su posterior investigación iniciará el próximo 4 de marzo.

Hasta el momento, no hay indicios de manipulación externa que haya provocada la caída del helicóptero; además, señaló que la aeronave salió del jardín de una casa particular, propiedad del empresario José Chedraui, ubicada a poco menos de tres kilómetros del lugar. (Ntx)