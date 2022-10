Que se revise si hubo influyentismo: AMLO sobre el caso de Pío López

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se investigue si en el caso de su hermano, Pío López Obrador hubo influyentismo, debido a que fue absuelto de su investigación por presuntos delitos electorales.

Durante la conferencia de prensa matutina, una periodista le preguntó a López Obrador si ahora cualquier partido o candidato podrá recibir aportaciones anónimas en efectivo, haciendo alusión a que su familiar recibió dinero presuntamente de manera ilegal y fue “perdonado por la ley”.

Sin embargo, el mandatario respondió que la situación no fue así, que de acuerdo con las declaración Pío López Obrador, él solo recibió recursos para un movimiento y no para un partido, pero que todo este caso se ha hecho un escándalo porque su nombre está relacionado.

“Pues no es así exactamente, creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado… Pues se hizo todo este escándalo porque es en contra mía básicamente, por eso si está mal el procedimiento legal, que se revise, si se encontró que el ministerio público o el juez actuó por consigna, hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia, a lo mejor la senadora Xóchitl Gálvez ya tiene lista la nueva denuncia, pero no tengo nada que ver absolutamente”, declaró López Obrador.

Por otro lado, otro periodista le cuestionó que de haber declarado en la corte ¿Qué hubiera dicho?, el titular del ejecutivo solo dijo: “que no soy corrupto, eso iba a decir”.

Caso Pío López Obrador

La tarde de este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en contra de Pío López Obrador, quien fue acusado por probables delitos electorales.

La noticia fue confirmada por la defensa del hermano del mandatario federal. Asimismo, se resaltó que fue absuelto del caso debido a que no se encontraron pruebas del delito.