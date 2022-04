Revocación de mandato: AMLO celebra a pesar de baja participación

La consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo baja participación: menos del 20% del padrón electoral acudió a votar. Sin embargo, el mandatario celebró “el triunfo” a pesar de estar muy lejos del 40% necesario para que el ejercicio sea vinculante.

Horas después de darse a conocer los primeros resultados, el presidente López Obrador dio a conocer en sus redes sociales que grabó un video con un mensaje a la nación.

En su mensaje, el presidente dijo que el ejercicio de revocación fue un primer paso hacia la consolidación de la democracia participativa en México.

Sin embargo, López Obrador no desaprovechó la oportunidad para criticar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Quiero agradecerles, porque más del 90% votó para que termine mi mandato. Quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. Amor con amor se paga. Me quedo y vamos a continuar con la transformación del país".

"A pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy, según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos, a pesar de que no se instalaron casillas; sólo se instalaron el 30% de las casillas de 2018, una tercera parte.

Sin embargo, según los resultados del conteo rápido del INE, la participación sería de hasta 18%, por lo que la consulta no sería vinculante.

Indicó que obtuvo más votos ahora que en 2006, "se calcula que obtuve 15 millones, 671 mil" y comparó los resultados de la consulta con los votos que recibieron Anaya y Meade en la elección de 2018.

El presidente recalcó que no es partidario de la reelección.