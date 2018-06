Atrae Seido investigación por lavado de dinero contra Anaya

Agencia

CIUDAD DE MEXICO.- La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo una investigación contra el candidato a la presidencia Ricardo Anaya Cortés por el delito de lavado de dinero.

De acuerdo con vanguardia.com, la investigación fue turnada a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Moneda.

La denuncia fue presentada ayer lunes por el Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directa del Senado por el Partido Acción Nacional (PAN),

"Adjunto remito a usted escrito presentado por en esta Subprocuraduría por el C. Ernesto Javier Cordero Arroyo, mediante el cual formula denuncia de hechos probablemente constitutivos del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en contra del C. Ricardo Anaya Cortés”, menciona el documento recibido en la Seido.

El senador Ernesto Cordero Arroyo presentó ayer lunes una denuncia ante la PGR contra el candidato presidencial Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero.

Entrevistado al salir de la Procuraduría General de la República (PGR),el legislador explicó que lo que solicita en su queja es que se tome en consideración el nuevo video en el que se vincula al aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente con actividades ilícitas.

Asimismo, que se llame a declarar a los hermanos Barreiro y a Anaya Cortés, además que la autoridad financiera revise los estados de cuenta del aspirante presidencial y su familia.

Cordero Arroyo dijo no tener preocupación alguna por una posible expulsión del Partido Acción Nacional (PAN), y sostuvo que “nuestro candidato no es una persona honesta, a quien deberían expulsar es Anaya y no a los panistas honestos”.

Según el legislador, ni Anaya ni las personas que lo rodean actualmente son personas honradas, por lo que llamó a la autoridad a actuar en apego a derecho en este caso, pues aseguró que las nuevas evidencias de los hermanos Barreiro hacen evidente los negocios y delitos en qué estaría implicado.

El pasado 8 de junio se difundió un video en YouTube en donde se muestran pruebas en contra del candidato presidencial Ricardo Anaya.

En la grabación se escucha al empresario queretano Juan Barreiro diciendo que él y su hermano (Manuel) habrían financiado parte de la campaña del panista y generado ganancias por la venta de terrenos hasta por 80 millones de pesos.

Desde la cuenta de YouTube Investigaciones Especiales, se distribuyó el video titulado Caso Anaya -Primera Parte. En este clip de cinco minutos con 23 segundos se evidenció la trama de corrupción entre el empresario Barreiro y Anaya, a través de videos, audios, subtítulos y diapositivas amarillas.

Juan Barreiro afirma, por ejemplo, que, de llegar Anaya a la Presidencia, él y los empresarios más cercanos al candidato podrían ser beneficiados.

El hilo conductor que usaron los creadores del video para denunciar el supuesto tráfico de influencias, lavado de dinero y financiamiento para la campaña de Anaya habrían sido tres reuniones y conversaciones que sostuvo el queretano, Juan Barreiro con una “empresaria argentina”, quien deseaba “permanecer en el anonimato” para “cerrar un negocio inmobiliario”.

La empresaria le pregunta a Barreiro en el video: “¿Te parece que es algo que vale la pena ahora invertir plata en él?”, a lo que contestó el queretano que era complicado hacerlo, pero que siempre existía la manera de hacerlo llegar. “Y si queda, pues este candidato (Anaya) se nos abren las puertas, pero para lo que queramos, entonces con eso, nos vamos al cielo”, aseguró Barreiro.