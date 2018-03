Agreden a Anaya en el aeropuerto; le echa la culpa al PRI

Agencia

Ciudad de México.- El candidato presidencial de la coalición 'Por México al Frente', Ricardo Anaya Cortés, denunció que un grupo de personas lo agredió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando regresaba de Alemania la madrugada de este miércoles.

En un video difundido en sus redes sociales, el aspirante narró lo que llamó "el último capítulo de la guerra sucia del PRI", informa el portal El Financiero.

Dijo que al salir del AICM tras su viaje a Berlín, donde se reunió con Angela Merkel, a las 3:30 de la madrugada, "grupo de personas que me gritan, que me insultan, que me agreden con pancartas. Cuando les pido que se identifiquen, la mayoría de ellos se cubren la cara porque no quieren aparecer".

Anaya Cortés sostuvo que los agresores fueron enviados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues "no es gente que esté en el aeropuerto a las tres y media de la mañana, está clarísimo, los mandó el PRI a agredir, es un capítulo más de la guerra sucia".

Este es el nuevo capítulo de la guerra sucia del PRI. A las 3:30 am, regresando de la gira de Alemania, me estaba esperando un grupo de choque para agredirme en el aeropuerto. Le exijo al PRI que juegue limpio y a la PGR y al Presidente que saquen las manos del proceso electoral. pic.twitter.com/Tr8t4JWqzw — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 14 de marzo de 2018

Ante ello, pidió al presidente de la República y la Procuraduría General de la República que "saquen las manos del proceso electoral", mientras que al tricolor le pidió "que jueguen limpio".

"Nos tienen miedo, no quieren que lleguemos porque saben que con nosotros si se va a hacer justicia"

Asimismo señaló que este hecho es porque “nos tienen miedo, no quieren que lleguemos porque saben que con nosotros si se va a hacer justicia, vamos a seguir adelante, con fuerza y determinación”.

Añadió que “a pesar de todas estas trampas, de todas estas mañas, vamos a ganar la elección el primero de julio y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que se merece”.

El panista ya había denunciado que era seguido por elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante una gira en Veracruz.