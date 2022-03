Anaya pide a mexicanos no votar en la revocación de mandato; “es fraude”

Ricardo Anaya afirmó que la consulta sobre la revocación de mandato “es un fraude cantando” y llamo a la ciudadanía a no salir a votar el próximo 10 de abril. “Estoy convencido de que lo mejor es no votar y hacerle el vacío a López”, escribió en Anaya en su cuenta de Twitter.

“No es casual que no le dieran al INE los recursos necesarios, que hayan cambiado la pregunta para favorecer a López Obrador, y hace apenas una semana también la ley para poder usar recursos públicos y promover la consulta. Además, ya están amenazando a los beneficiarios de los programas sociales”, denunció en su video.

El panista aseguró que la revocación de mandato es “un truco muy viejo” y una de las trampas favoritas de autoritarios como Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia; comentó que ambos “promovieron el mismo tipo de consulta, misma trampa, mismas palabras”.

Anaya señaló que si la consulta alcanza una alta participación puede convertirse en la antesala para extender el periodo de presidencia de López Obrador más allá del sexenio.

Agregó que “salir a votar es validar un tiradero de dinero que se necesita para otros cosas, como medicinas, hospitales, escuelas y becas”.

Es debido a lo anterior, que el excandidato presidencial reiteró que lo mejor es no votar el 10 de abril ya que es una forma legítima de participación y mostrar el rechazo de la consulta no acudiendo.

“Estas son mis razones, y respeto si piensas distinto, lo que es muy importante es que no permitamos que procesos como este nos dividan, porque eso es en el fondo lo que quieres López Obrador, echarnos a pelear entre mexicanos. Que nadie se confunda, la bronca no es entre nosotros”, concluyó y reiteró que en 2024 él buscará la presidencia.

