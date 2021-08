Ricardo Anaya se presenta por videoconferencia ante juez por presunto soborno

Ricardo Anaya se presentó este jueves, de manera virtual, a audiencia inicial ante el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor en el Reclusorio Norte para escuchar la imputación en su contra por supuestamente recibir sobornos de Emilio Lozoya. Durante la diligencia que inició con una hora de retraso comparecieron, también por videoconferencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Anaya fue señalado por Lozoya en su denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 en la que afirmó que el ex candidato presidencial recibió seis millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética.

Que ese dinero le fue entregado porque así lo instruyó Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y que supuestamente lo utilizaría para financiar su campaña electoral para la gubernatura de Querétaro.

En la carpeta de investigación, en la que también está acusado el ex legislador panista Jorge Luis Lavalle, la FGR incluyó los testimonios de Froylán Gracia y Miguel Pérez Esquivel, ex colaboradores de Lozoya, quienes afirmaron que Anaya se reunió en diversas ocasiones con el ex director de Pemex.

Desde el sábado pasado, Anaya había anunciado que el gobierno de López Obrador lo quería "fregar a la mala", que lo quería encarcelar y por ello debía salir del país.

Ayer miércoles retó al presidente a que él se presentaba ante un juez si los hermanos del mandatario, Pío y Martín hacían lo mismo. "Es chueco y esa es una marrullería", le respondió AMLO desde su conferencia mañanera.

Aplazan comparecencia de Anaya hasta octubre

Debido a que Ricardo Anaya acreditó que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra, un juez federal aplazó la diligencia hasta octubre. Al acreditar que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación el juez Gustavo Aquiles Villaseñor reprogramó la diligencia para el 4 de octubre a las 9:00 horas.

El juzgador aclaró a las partes que aunque la audiencia se realice de modo virtual, deben conectarse dentro de territorio nacional. Durante la audiencia la FGR afirmó que Anaya no se encuentra en el país, por lo que tampoco existen condiciones para que se celebre.

