Ricardo Gallardo: 'Se lo va a llevar la chingada al Gobernador'

Abel Barajas

MÉXICO.- Ricardo Gallardo Juárez, ex alcalde de la capital, amenazó al Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, que no se atreva a hacerle un fraude a su hijo Ricardo Gallardo Cardona, candidato de PVEM-PT por SLP, o "se lo va a llevar la chingada".

En el festejo de su virtual victoria electoral, el padre del candidato dijo esto en un pódium de la Plaza de los Fundadores, para advertirle a Carreras que en el pasado ya le había permitido un fraude, pero esta vez eso no iba a suceder.

Fue el orador más agresivo de los que precedieron a Gallardo Cardona, en el festejo de lo que llamaron la "marcha de la victoria", mitin celebrado un día después de las votaciones que, según las autoridades electorales, lo colocan como el próximo Gobernador de San Luis Potosí.

"Esas gentes preparan el fraude, escúchenme bien, que no se le ocurra porque el que da las órdenes es el Gobernador; que no se le ocurra a ese cabrón volver a hacer un fraude, porque todos los potosinos no lo vamos a permitir ¿se lo van a permitir?", arengó a las masas, que le respondían con una larga negativa.

En su discurso dijo que ya en 2018 Carreras recurrió a fraude y que vivían del presupuesto del gobierno

"Lo vamos a sacar de donde sea si hace una pendejada, ya estuvo bueno, acuérdense, ya la hizo en 2018 y no se los vamos a permitir; esos cabrones han vivido siempre de la ubre del gobierno ¡ya estuvo bueno! 'El Pollo' viene a repartir todo lo que es de ustedes y que no se lo vayan a robar esos hijos de la chingada. "Que no se les ocurra, señor Gobernador, escúcheme bien, que no se les ocurra, se lo permití una vez y supo las condiciones del por qué, hoy se lo va a llevar la chingada si vuelve a hacer algo. Se lo digo yo con toda la responsabilidad, el pueblo de San Luis no se lo va a permitir ¿se lo van a permitir?", volvía a apelar a los simpatizantes que ondeaban sus banderas verdes en la plancha de concreto.

Desde el 2018, en que Gallardo Juárez perdió la reelección para la Alcaldía de San Luis Potosí con Xavier Nava, no se le volvió a ver en público.

De hecho, fue noticia cuando el pasado 24 de mayo reapareció al lado de Leonel Serrato, el candidato del Verde y el PT a la Presidencia municipal de la capital, durante una visita de proselitismo a un mercado.

Gallardo Juárez nunca fue visto en los eventos de campaña de su hijo, a lo largo de este año.

El padre del virtual ganador de la gubernatura no fue explícito sobre el fraude que, aseguró, permitió que cometiera el Gobernador hace tres años. Ese año perdió la alcaldía de la capital por una margen de casi dos a uno.

#ComentarioFinal “Señor gobernador, hoy se lo va a llevar la chingada si vuelve a hacer algo”, dijo el padre del candidato ganador al gobierno de #SanLuisPotosí, Ricardo Gallardo @RGC_Mx. Él es el ejemplo de que no todos supieron guardar las palabras en estas #Elecciones2021: pic.twitter.com/YEAFFBzRQh — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 8, 2021

La tarde de ayer también enfiló su diatriba contra Laura Elena Fonseca, la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana (CEEPAC).

"'El Pollo' ganó legítimamente, no se vale que lo vayan a robar, de los que sí créanme que está tamañito (sic) es Leonel Serratos -candidato del Verde que perdió en la capital-, el pueblo también te va a defender, que no se les ocurra a esos cabrones. Y esa señora Fonseca ya lo hizo una vez. Que no se le ocurra", amagó.

Quien también subió al estrado para alimentar el discurso del fraude fue el diputado federal Héctor Serrano, ex perredista al que recientemente le cancelaron su registro como candidato plurinominal del PT para el Congreso de San Luis Potosí, por incumplir con el requisito de su residencia.

"Hoy en el CEEPAC han ido deteniendo el computo, arrancamos con 8 puntos arriba, han ido acortándolo, estamos pensando que a lo mejor tienen la tentación de cometer un fraude, se los decimos hoy desde aquí al Gobernador, ellos no están acostumbrados porque han vivido en el confort durante 90 años, viviendo del pueblo y robándolo, pero nosotros sabemos lo que es la resistencia y si quiere conocer la resistencia de un pueblo que hoy esta encabronado por todo lo que se hace en su contra, la va a conocer", dijo.

La organización del evento fue muy similar a los usos y costumbres del PRI, partido que festejaron haber echado de la Gubernatura. Una hora antes de que iniciara el mitin, decenas de camiones de acarreados llegaron en su mayoría desde Soledad de Graciano Sánchez, municipio de los Gallardo.

Poco a poco fueron poblando la plaza con sus banderas verdes, aunque no ocuparon más de la mitad ni las calles contiguas. La Policía Municipal reportó que acudieron al festejo no más de mil 500 personas.

El grupo Cora y los Güiches interpretó varios temas previo a la llegada de Gallardo y, al final, amenizó la tarde Calibre 50, recién llegado de Mazatlán.

Casi a las 20:00 horas, Gallardo se retiró en una camioneta Chevrolet blindada y escoltada con otros tres vehículos de seguridad.

Proclama ventaja de 7 puntos; cuestiona árbitro electoral

Aunque dijo que su ventaja sobre Octavio Pedroza es de 7 puntos e irreversible, el virtual ganador de la Gubernatura, Ricardo Gallardo Cardona arremetió contra la autoridad electoral estatal, insinuando que el PRI controla al árbitro y señalando a su presidenta de retrasar la entrega de su constancia de mayoría.

"La felicidad de San Luis empieza hoy, cuando sacamos al PRI y al PAN de San Luis Potosí. Hemos logrado algo histórico, algo sin precedentes, sacar al PRI y al PAN después de 90 años, ya terminamos nosotros, les ganamos al PRI del CEEPAC desde hoy en la mañana, ya terminamos de computar y tenemos todos nuestros votos contados y vamos más de 7 puntos arriba ¡es irreversible! ¡ya ganamos!", dijo en la Plaza de los Fundadores, durante el festejo. "Por eso es importante que todos estemos atentos hasta que nos den la constancia, en este momento ya se ganó, hoy ya se contaron los votos y dicen todas las actas que ya ganamos. Ahora, solamente esperar que nos entreguen la constancia. La vamos a esperar primeramente dios, mañana, que es cuando debería de ser. Pero ya saben que la presidenta dice que no, que pasado, se la quiere llevar pateando el bote, pero no lo vamos a permitir. Ya ganamos, San Luis Potosí ya ganó y ya triunfamos en este hermoso estado".

TE PUEDE INTERESAR:

Covid: Investigan si la cepa hallada en SLP es más contagiosa y letal

Suben a 13 el número de contagiados con Covid de la India en México

Exayudante de AMLO y hasta una vidente buscan una gubernatura en México