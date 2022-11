Ricardo Monreal solicitará retirar el fuero a Layda Sansores

El senador Ricardo Monreal Ávila anunció que solicitará iniciar el proceso de desafuero contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por ser una "presunta delincuente", al violar una suspensión provisional obsequiada por un juez de Distrito para ordenarle que suspenda la difusión de publicaciones que involucran al líder de Morena en el Senado y elimine las que ha subido a internet y a las redes sociales.

Luego de que la mandataria exhibiera en su programa "Martes del Jaguar" el presunto número de propiedades que posee el senador, Monreal Ávila la acusó de violar esa suspensión judicial, por lo que adelantó que exigirá que se le retire el fuero como gobernadora para que enfrente a la justicia.

"Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad", escribió en su cuenta de Twitter.

El senador también envió un mensaje a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: "Claudia, frena tu jauría; no más división".

En su programa semanal, Sansores San Román acusó a Monreal Ávila de poseer 48 propiedades, entre ellas un rancho de mil 800 hectáreas, aunque señaló que sólo cinco están a su nombre y el resto a nombre de otros familiares como sus hermanos, esposa y sus hijos.

Sin presentar documentos, la mandataria dijo que su hermano, David Monreal, gobernador de Zacatecas, tiene un rancho de 750 hectáreas que equivalen a toda la superficie del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La mandataria estatal calificó al senador de mentiroso, hipócrita, traidor, farsante, simulador y misógino, además de señalar que su gente pagó para hacer un partido político en Campeche y hacer trabajo en contra de Morena.

La gobernadora morenista no presentó esta vez conversaciones privadas de Monreal, aunque aseguró que no cometió delito alguno al revelar en la pasada emisión de su programa presuntas pláticas entre el senador y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, pues ella no las obtuvo ilegalmente y sólo las presentó porque son de interés público.

En esta edición del "Martes del Jaguar" de la mandataria estatal se publicó otro audio presuntamente de Alejandro Moreno en el que negocia para vender una diputación plurinominal local en Puebla por 20 millones de pesos, además de que revela que pide un millón de pesos a quienes están interesados en una cita para entrevistarse con él.

