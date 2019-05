Ricardo Rocha reclama a AMLO por incluirlo en lista de pagos de EPN

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Ricardo Rocha asistió a la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, para reclamar que su nombre se incluyera en un listado de comunicadores y medios que supuestamente recibieron pagos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El comunicador acusó que los colaboradores del presidente le mienten, ya que él no recibió dinero a cambio de información, incluso aclaró que dos de las empresas que se mencionan no son de él, son de sus hijos Juan Francisco y Jorge Armando, informó Vanguardia.

También te puede interesar: Revela Presidencia lista de periodistas pagados por Peña (Video)

"Señor presidente, hoy no traigo pregunta, pero sobre la famosa lista del viernes pasado, con todo propósito a mi me pusieron a la cabeza de esa lista con dos montos que suman 4 millones 481 mil pesos; el señor Ramírez (Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República), dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o en los consejos de esas empresas, pues déjeme decirle como usted mismo dice, con todo respeto, algunos de sus colaboradores o no saben leer o mienten mal intencionadamente", expuso Rocha.

Ricardo Rocha aparece en la lista de periodistas que recibieron dinero público con Peña Nieto.

Está en la #ConferenciaPresidente.

Le indica a AMLO que no sabe por qué su gobierno lo está tratando así. Y le recuerda cuando le proporcionó su estudio... 👇🏼pic.twitter.com/FbQxhHgFLS — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) 28 de mayo de 2019

Además, aseguró tener documentos y testigos que comprobaban la producción y realización de cápsulas informativas para el gobierno de Enrique Peña Nieto, mismas que le pagaron hasta el último semestre de 2018.

Relató que durante los gobiernos panistas y priístas nunca fue bien visto porque lo acusaban de ser seguidor de López Obrador (obradorista), e irónicamente, señaló, ahora el actual gobierno lo acusa de que ser 'penanietista', en referencia a la lista y al gobierno de EPN.

"Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así, usted me conoce... porque desde hace años, coincido con todas sus metas, aunque a veces no con todos sus métodos, usted acaba de decir algo hace unos minutos y me hizo recordar la frase de que estamos obligados a morir por la patria, pero nadie está obligado a mentir por la patria", dijo Ricardo a López Obrador.

En respuesta, el Presidente indicó que se revisaría la información presentada y que se difundió, asimismo, dijo que se llegó a sorprender cuando vio algunos nombres en la lista, pero dijo que no la podía depurar y aseguró que la intención nunca fue perjudicar a nadie.

"Decirte, Ricardo, que nosotros actuamos de buena fe y que no existe ninguna intención de perjudicarte, claro que sabemos que eres un periodista profesional y que en los tiempos en los que nos cerraban los espacios, tú nos dabas oportunidad de manifestarnos, de expresarnos. Cuando yo vi la lista, porque sí la tuve en mis manos, lo único que dije fue: 'envíenla como está', porque tampoco iba yo a depurarla, no podría yo hacerlo", dijo Andrés Manuel.

"Y sobre todo quien tiene la conciencia tranquila pues no tiene nada de qué preocuparse, no es la intención perjudicar a nadie y yo le pido a Jesús que en este caso se aclare, y bienvenido aquí, Ricardo", finalizó AMLO.