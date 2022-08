¿Contradice a AMLO? SAT reafirma que Ricardo Salinas debe pagar sus impuestos

Al señalar que "todos tienen que pagar", Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), manifestó este jueves que Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, debe de pagar lo que debe, como todas aquellas personas físicas y morales que mantienen adeudos.

Esta mañana de jueves en su conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó que hay voluntad de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, para llegar a un acuerdo conforme a la ley en el cobro de más de 2 mil millones de pesos de impuestos.

"En el caso de Ricardo Salinas se está haciendo una revisión. Eso es un aparte, lo que se busca un acuerdo de conformidad con la ley y hay voluntad de parte de empresas que dirige Salinas".

En el salón Tesorería, el titular del Ejecutivo señaló en este se está llevando a cabo una revisión por parte del SAT y se está tomando en cuenta, como defensa, el argumento del empresario que le está cobrando doble.

"Nosotros no somos autoritarios, ni tenemos que ver con actitudes dictatoriales, totalitarias, tiránicas, somos demócratas de verdad y respetamos la libertad, defendemos la libertad, por eso escuchamos a todos y vamos a seguir haciéndolo así", dijo.

El lunes pasado, el Presidente dijo que un equipo del SAT mantiene reuniones con personal de Grupo Salinas para revisar el pago de impuestos por 2 mil millones de pesos, sin embargo, adelantó que a nadie se le condonarán adeudos fiscales.

"Ya les dije que YO NO DEBO IMPUESTOS y si mis empresas deben, que paguen lo JUSTO", dijo Ricardo Salinas. Agradeció al presidente por "tenerles paciencia a los burros que no entienden" y explicar en su conferencia el caso.

😌 otra vez el presidente les vuelve a decir que lo que está cobrando el SAT no es JUSTO (ahora con nombre y apellido)… ya les dije que YO NO DEBO IMPUESTOS y si mis empresas deben, que paguen lo JUSTO. Gracias presidente por tenerles paciencia a los burros que no entienden. https://t.co/SoOmfaO8Gh