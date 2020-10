México: Ricardo Salinas gastó $1300 para atenderse por Covid

Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego comentó que gastó mil 300 pesos en medicamentos para atenderse de Covid.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que le han preguntado mucho sobre el tratamiento que utilizó para el coronavirus, pero comentó que la receta no la compartirá.

Salinas Pliego señaló que no fue a ningún hospital.

#BuenosDias



Me han preguntado mucho por lo que tomé como tratamiento para el #COVID19. La receta por respeto y seguridad para todos no la compartiré, el costo de las medicinas sí:



Ya pregunté y fueron $1,300 pesos y no, no fui a ningún hospital. #FelizSabado 👍🏼