Rechazo tener algún vinculo con Roberto Borge: Gerardo Gaudiano

Redacción

VILLAHERMOSA, TABASCO.- Esta mañana el presidente municipal de Villahermosa, Gerardo Gaudiano Rovirosa convocó a una rueda de prensa para aclarar el caso que lo vincula con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

De acuerdo con las declaraciones del alcalde, dejo en claro que su familia y él no tienen relación alguna con Borge, y destacó que la demanda que se le interpuso fue anónima.

También te puede interesar: PGR cita alcalde de Villahermosa, presunto prestanombres de Borge

Gaudiano declaró que rechaza tener algún vínculo con Borge como se había señalado; de igual forma comentó que la carpeta de investigación en la que fue citado tiene que ver con una denuncia anónima que fue presentada el 6 de diciembre, y en tan sólo 34 horas, la Procuraduría General de la República ya tenía elaborado un citatorio.

El presidente municipal estuvo acompañado de dos abogados, Jesús Martínez y Oswal Lara, quienes aclararon todas las dudas en la cuestión penal.

''Mi carrera política no ha sido fácil, me han tirado cascaras de plátano para que resbale, me han puesto piedras en el camino, y vamos a salir adelante todo va a salir bien, porque el que nada debe nada teme y estas acusaciones dolosas desde mi punto de vista buscan influir en el proceso interno del PRD’’. concluyó el Gaudiano.