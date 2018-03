Evita los robos en Semana Santa con estos consejos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si aún no sales de viaje en estas vacaciones de Semana Santa toma tus precauciones para no ser víctima de robo a casa habitación.

De acuerdo con información del portal de noticias Milenio, Información de la Secretaría de Seguridad Pública indica que las delegaciones con mayor índice delictivo son Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa y Benito Juárez.

Aquí algunas recomendaciones que la dependencia hace para evitar que alguien ingrese a tu casa y robe tus pertenencias.

Si te ausentarás unas horas; no publiques en redes sociales tu ubicación ni fotografías. Hazlo hasta tu regreso.

Asegúrate de cerrar bien puertas y ventanas.

Haz que te conozcan tus vecinos así podrán ayudarte en caso de emergencia.

Pídeles a tus familiares que vigilen constantemente tu casa y en caso de ver a alguien sospechoso merodeando por la vivienda que lo reporte al número de emergencia 911.

Baja el volumen de teléfonos para evitar que el sonido recurrente alerte de ausencia.

No subas maletas a tu automóvil si está en la calle y hazlo en tu garaje. Si no puedes, realízalo de manera que no llames la atención.

No dejes ocultas las llaves en algún lugar de la casa, por ejemplo en macetas o debajo de tapetes.

No proporciones información a desconocidos sobre tu viaje.

Evita que se acumule la correspondencia en tu buzón.

Robos en supermercados

Playeras, quesos, salchichas, carne para asar, bebidas alcohólicas, helados y paletas, bloqueadores y bronceadores, así como material de curación y latas de atún, son los principales productos robados en tiendas de autoservicio, previo a las vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con reportes de Alto México, empresa dedicada a la seguridad de estos establecimientos.

Durante la segunda semana de asueto, los robos de este tipo disminuyen, ya que los asaltantes también toman vacaciones, pero se concentran donde hay mayor afluencia de paseantes, informa el portal Excélsior.

De acuerdo con las estadísticas, en 2017 los “robos hormiga” disminuyeron 26% en la segunda semana del periodo vacacional, comparado con otras épocas del año.

Se ha detectado que en muchas ocasiones, en lugares turísticos, los extranjeros delinquen y ocupan 55.2% del total de este delito en supermercados.

Karina Soriano, directora jurídica de ALTO, detalló que la estancia de las personas varía y en ocasiones, el delito no podrá ser perseguido, pues los delincuentes pertenecen a otros lugares, situación que les parece ideal para cometer los ilícitos.